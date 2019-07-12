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Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir kadro kurmak için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de Garry Rodrigues imzayı atacak. Al Ittihad'da yaşanan küçülme sonrasında gözden çıkarılan Rodrigues'in sarı-lacivertlilerle 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı-lacivertliler tecrübeli futbolcuyla da yaptığı pazarlıklarda maaş pürüzünü çözdü. İşte Rodrigues'in alacağı ücret...
12 Temmuz 2019 Cuma 10:12
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Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'le uzun süredir görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, bu transferde mutlu sona ulaştı.
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28 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübü Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'la kiralık konusunda anlaşan sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcuyla da yaptığı pazarlıklarda maaş pürüzünü çözdü.
Gece yarısı İstanbul'a gelen Garry Rodrigues, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalalayacak.
Galatasaray'dan 9 milyon Euro bedelle transfer olan yıldız futbolcunun alacağı ücret belli oldu. İşte detaylar...