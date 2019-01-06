Galatasaray için olay sözler! Kadıköyde fark yiyecek - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray için olay sözler! "Kadıköy'de fark yiyecek"
Süper Lig'in ikinci yarısında Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı için flaş bir iddia orataya atıldı.
6 Ocak 2019 Pazar, 19:54:47
Güncelleme: 20:10:22
Sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi uzun süre unutulmayacak bir maç olmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-Kırmızılılar, tarihinin en kötü dönemini geçiren ezeli rakibine karşı 2-0'ı koruyamamış ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.
Sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanacak maç için şimdiden flaş bir iddia ortaya atıldı.
İşte Ahmet Ercanlar'ın derbi hakkında Galatasaraylıları kızdıracak flaş sözleri;
İnsanlar Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmesi ihtimali için 20 senedir "Bu sene olacak" diyorlar.