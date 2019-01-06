Galatasaray için olay sözler! Kadıköyde fark yiyecek - Galeri - Fotomaç
06 Ocak 2019, Pazar
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Galatasaray için olay sözler! "Kadıköy'de fark yiyecek"

Süper Lig'in ikinci yarısında Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı için flaş bir iddia orataya atıldı.
6 Ocak 2019 Pazar, 19:54:47 Güncelleme: 20:10:22
Galatasaray için olay sözler! Kadıköyde fark yiyecek

Sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi uzun süre unutulmayacak bir maç olmuştu.

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Galatasaray için olay sözler! Kadıköyde fark yiyecek

Sarı-Kırmızılılar, tarihinin en kötü dönemini geçiren ezeli rakibine karşı 2-0'ı koruyamamış ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.

Galatasaray için olay sözler! Kadıköyde fark yiyecek

Sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanacak maç için şimdiden flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray için olay sözler! Kadıköyde fark yiyecek

İşte Ahmet Ercanlar'ın derbi hakkında Galatasaraylıları kızdıracak flaş sözleri;

Galatasaray için olay sözler! Kadıköyde fark yiyecek

İnsanlar Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmesi ihtimali için 20 senedir "Bu sene olacak" diyorlar.

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