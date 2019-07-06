Fenerbahçe'ye transferde büyük müjde! Resti çekti geliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye transferde büyük müjde! Resti çekti geliyor

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de kadro sil baştan yenileniyor. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilere sonunda müjdeli haber geldi. Kanarya'nın uzun süredir kadrosuna katmak istediği dünya yıldızı, kulübüne resti çekti geliyor. İşte detaylar...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 07:46 Güncelleme: 06.07.2019 07:46
Fenerbahçe'ye transferde büyük müjde! Resti çekti geliyor

Kabus gibi bir sezonun ardından sil baştan kadro için kolları sıvayan Fenerbahçe transferde vites yükseltti.

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Fenerbahçe'ye transferde büyük müjde! Resti çekti geliyor

Emre Belözoğlu ve Max Kruse'nin yanı sıra, Allahyar ve Murat Sağlam gibi iki genç isimle anlaşan sarı-lacivertliler, önceki akşam Garry Rodrigues'in işini bitirirken gaza biraz daha bastı.

Fenerbahçe'ye transferde büyük müjde! Resti çekti geliyor

Genç kabiliyet Altay Bayındır için Ankaragücü'yle el sıkışan Fenerbahçe'nin asıl hamlesi İtalya operasyonu oldu.

Fenerbahçe'ye transferde büyük müjde! Resti çekti geliyor

Transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilere İtalya'dan müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye transferde büyük müjde! Resti çekti geliyor

Haziran ayında İstanbul'a gelerek sarı-lacivertlilerle anlaşan, ancak transferi kulübü Roma'nın bonservis talebine takılan Sırp savunmacı Aleksandar Kolarov'un önü açıldı.

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