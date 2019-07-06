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Fenerbahçe'ye transferde büyük müjde! Resti çekti geliyor
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de kadro sil baştan yenileniyor. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilere sonunda müjdeli haber geldi. Kanarya'nın uzun süredir kadrosuna katmak istediği dünya yıldızı, kulübüne resti çekti geliyor. İşte detaylar...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 07:46 Güncelleme: 06.07.2019 07:46
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Haziran ayında İstanbul'a gelerek sarı-lacivertlilerle anlaşan, ancak transferi kulübü Roma'nın bonservis talebine takılan Sırp savunmacı Aleksandar Kolarov'un önü açıldı.
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