Fenerbahçe idmanında dikkat çeken isim! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe idmanında dikkat çeken isim!

Fenerbahçe idmanında dikkat çeken isim!

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarını soğuk havada sürdürdü. Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh, çalışmalarda gösterdiği performansla adından söz ettirdi.
5 Temmuz 2019 Cuma 20:11 Güncelleme: 05.07.2019 20:32
Fenerbahçe idmanında dikkat çeken isim!

Süper Lig'e iddialı girmek isteyen Fenerbahçe, hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde soğuk havada yaptığı çalışmalarla sürdürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe idmanında dikkat çeken isim!

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı.

Fenerbahçe idmanında dikkat çeken isim!

Daha sonra futbolcular pas istasyonu çalışmasıyla devam ederken idmanın basına açık son bölümünde ise 5'e2 top kapma çalışmasıyla tamamlandı. Futbolcuların antrenmandaki hırsı ise dikkat çekti.

Fenerbahçe idmanında dikkat çeken isim!

Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Allahyar Sayyadmanesh, gösterdiği performansla dikkat çekti.

Fenerbahçe idmanında dikkat çeken isim!

Farsça dışında başka bir dil konuşmayan 18 yaşındaki futbolcu, Türkçe ve İngilizce eğitimlerine başladı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN