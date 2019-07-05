Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarını soğuk havada sürdürdü. Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh, çalışmalarda gösterdiği performansla adından söz ettirdi.
5 Temmuz 2019 Cuma 20:11
Güncelleme: 05.07.2019 20:32
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Süper Lig'e iddialı girmek isteyen Fenerbahçe, hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde soğuk havada yaptığı çalışmalarla sürdürdü.
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Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı.
Daha sonra futbolcular pas istasyonu çalışmasıyla devam ederken idmanın basına açık son bölümünde ise 5'e2 top kapma çalışmasıyla tamamlandı. Futbolcuların antrenmandaki hırsı ise dikkat çekti.
Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Allahyar Sayyadmanesh, gösterdiği performansla dikkat çekti.
Farsça dışında başka bir dil konuşmayan 18 yaşındaki futbolcu, Türkçe ve İngilizce eğitimlerine başladı.