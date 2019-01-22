Fenerbahçe'ye Moses şoku!

Fenerbahçe ile anlaştığı söylenen Chelsea'li yıldız Moses için flaş bir iddia gündeme geldi. Sıkı pazarlıklar sonucu Fenerbahçe, hem Nijeryalı yıldız ile hem de kulübü Chelsea ile her konuda anlaşma sağladı. Ancak Moses transferinde bir son dakika gelişmesi yaşandı...

22 Ocak 2019 Salı 00:38 Güncelleme: 22.01.2019 09:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





