Fenerbahçe'ye Moses şoku!

Fenerbahçe ile anlaştığı söylenen Chelsea'li yıldız Moses için flaş bir iddia gündeme geldi. Sıkı pazarlıklar sonucu Fenerbahçe, hem Nijeryalı yıldız ile hem de kulübü Chelsea ile her konuda anlaşma sağladı. Ancak Moses transferinde bir son dakika gelişmesi yaşandı...
22 Ocak 2019 Salı 00:38
Güncelleme: 22.01.2019 09:54
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Moses transferinde sona geldiği biliniyordu.
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Sarı lacivertli taraftarın gözü KAP'a yapılacak olası açıklamadaydı.
Fenerbahçe yönetimi uzun süredir gündeminde olan Victor Moses konusunda mutlu sona ulaştı.
Sıkı pazarlıklar sonucu Fenerbahçe, hem Nijeryalı yıldız ile hem de kulübü Chelsea ile her konuda anlaşma sağladı.
Ancak Moses transferinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...