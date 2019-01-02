Fenerbahçeye dev stoper! Sebastian Prödl... - Galeri - Fotomaç
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'ye dev stoper! Sebastian Prödl...

Savunma hattına takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, listesine Premier Lig ekiplerinden Watford'un kulesi Sebastian Prödl'ü ekledi.

2 Ocak 2019 Çarşamba, 12:22:33 Güncelleme: 12:26:59
Fenerbahçeye dev stoper! Sebastian Prödl...

Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor… Teknik direktör Ersun Yanal'ın stopere takviye istemesinin ardından adaylar üzerinde çalışan Sarı-Lacivertliler, ilk sıraya Watford'un dev yıldızı Sebastian Prödl'i koydu…

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Fenerbahçeye dev stoper! Sebastian Prödl...

Avusturyalı stoper için Premier Lig ekibiyle ilk temasın kurulduğu öğrenildi.

Fenerbahçeye dev stoper! Sebastian Prödl...

Güneş'in haberine göre; Sözleşmesi 2021'de bitecek olan 1.94'lük oyuncu için Fenerbahçe 1.5 milyon euro önerdi.

Fenerbahçeye dev stoper! Sebastian Prödl...

Bu sezon Kabasele, Cathcart, Mariappa gibi isimlerin arkasında kalan Prödl, Premier Lig'de sadece 1 maça çıktı ve 13 dakika sahada kaldı…

Fenerbahçeye dev stoper! Sebastian Prödl...

2015 yılında bedelsiz olarak Werder Bremen'den Watford'a gelen 31 yaşındaki oyuncu, yeteri kadar süre alamaması nedeniyle mutsuz…

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