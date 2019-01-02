Fenerbahçeye dev stoper! Sebastian Prödl...

Savunma hattına takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, listesine Premier Lig ekiplerinden Watford'un kulesi Sebastian Prödl'ü ekledi.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 12:22:33
Güncelleme: 12:26:59
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor… Teknik direktör Ersun Yanal'ın stopere takviye istemesinin ardından adaylar üzerinde çalışan Sarı-Lacivertliler, ilk sıraya Watford'un dev yıldızı Sebastian Prödl'i koydu…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Avusturyalı stoper için Premier Lig ekibiyle ilk temasın kurulduğu öğrenildi.
Güneş'in haberine göre; Sözleşmesi 2021'de bitecek olan 1.94'lük oyuncu için Fenerbahçe 1.5 milyon euro önerdi.
Bu sezon Kabasele, Cathcart, Mariappa gibi isimlerin arkasında kalan Prödl, Premier Lig'de sadece 1 maça çıktı ve 13 dakika sahada kaldı…
2015 yılında bedelsiz olarak Werder Bremen'den Watford'a gelen 31 yaşındaki oyuncu, yeteri kadar süre alamaması nedeniyle mutsuz…