Fenerbahçe'ye dev golcü! İşte menajerine yapılan teklif
Bu sezon forvet transferlerinden yüzü gülmeyen Fenerbahçe, sezon sonunda yıldız golcüyü kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı. İşte sarı-lacivertlilerin yıldız ismin menajerine ilettiği o teklif...
21 Şubat 2019 Perşembe 19:28
Güncelleme: 21.02.2019 19:28
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Fenerbahçe'de yönetim forvet transferi için çalışmalara başladı.
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Bu sezon forvetlerinden katkı alamayan sarı-lacivertliler gelecek sezon için gol sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Islam Slimani'nin yerine forvet arayışlarına girişen Fenerbahçe, hem ayağını yorganına göre uzatmak hem de gol atabilen bir forvet oyuncusu arıyor…
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