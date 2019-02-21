Fenerbahçe'ye dev golcü! İşte menajerine yapılan teklif - Fotomaç
21 Şubat 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'ye dev golcü! İşte menajerine yapılan teklif

Bu sezon forvet transferlerinden yüzü gülmeyen Fenerbahçe, sezon sonunda yıldız golcüyü kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı. İşte sarı-lacivertlilerin yıldız ismin menajerine ilettiği o teklif...
21 Şubat 2019 Perşembe 19:28 Güncelleme: 21.02.2019 19:28
Fenerbahçe'ye dev golcü! İşte menajerine yapılan teklif

Fenerbahçe'de yönetim forvet transferi için çalışmalara başladı.

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Fenerbahçe'ye dev golcü! İşte menajerine yapılan teklif

Bu sezon forvetlerinden katkı alamayan sarı-lacivertliler gelecek sezon için gol sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'ye dev golcü! İşte menajerine yapılan teklif

Islam Slimani'nin yerine forvet arayışlarına girişen Fenerbahçe, hem ayağını yorganına göre uzatmak hem de gol atabilen bir forvet oyuncusu arıyor…

Fenerbahçe'ye dev golcü! İşte menajerine yapılan teklif

Menajerler pek çok isimle kapıya geliyor ama bir isim akıllarda yer etti.

Fenerbahçe'ye dev golcü! İşte menajerine yapılan teklif

Güneş'in haberine göre bu isim PSV'de 20 gol ve 7 asistle harikalar yaratan Luuk De Jong...

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