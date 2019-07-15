Fenerbahçe'ye 3 yıldız daha gelecek!

Yeni sezonda şampiyon olarak hem 4. yıldızı takmak hem de ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki şampiyonluk farkını ikiye indirmek isteyen sarı-lacivertliler, şu ana kadar Vedat Muriç, Max Kruse, Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam ve Altay Bayındır transferlerinde mutlu sona ulaştı. Eljif Elmas'ın satışını 1-2 güne tamamlaması beklenen Fenerbahçe'de bu hafta üç yıldız ismin transferinin bitirilmesi planlanıyor. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

15 Temmuz 2019 Pazartesi 07:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





