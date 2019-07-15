Fenerbahçe'ye 3 yıldız daha gelecek!
Yeni sezonda şampiyon olarak hem 4. yıldızı takmak hem de ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki şampiyonluk farkını ikiye indirmek isteyen sarı-lacivertliler, şu ana kadar Vedat Muriç, Max Kruse, Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam ve Altay Bayındır transferlerinde mutlu sona ulaştı. Eljif Elmas'ın satışını 1-2 güne tamamlaması beklenen Fenerbahçe'de bu hafta üç yıldız ismin transferinin bitirilmesi planlanıyor. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
15 Temmuz 2019 Pazartesi 07:55
Transfer atağını sürdüren Fenerbahçe'de gözler sol bek, orta saha ve savunmaya yapılacak takviyelere çevrildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Comolli'nin dün sabah Fransa'ya gitmesi sarı lacivertli taraftarlar arasında heyecana neden oldu.
Damien'in Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo için Marsilya ile masaya oturacağı iddia edildi.
Bu mevki için Ndiaye ve Fejsa da listede... Üç oyuncudan birisinin bu hafta İstanbul'a getirilmesi hedefleniyor.
KOLAROV ISRARI
Stoper içinse Simon Kjaer konusunda Sevilla ile bedelsiz kiralama konusunda anlaşıldığı gelen haberler arasında... 4 milyon euro isteyen Kjaer ile pazarlık devam ediyor. Aleksandar Kolarov'da da bu hafta yeni gelişmeler bekleniyor.