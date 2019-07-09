Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Vedat Muriç'in film gibi hayatı

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor ile 34 maça çıkan ve takımına 17 gollük katkı sağlayan Vedat Muriç, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uzun süre transfer gündemini meşgul etti. Uzun süren uğraşlar neticesinde sarı-lacivertli kulübe transfer olan ve 4 yıllık sözleşme imzalayan yıldız futbolcunun hayatıyla ilgili detaylar da ortaya çıktı. İşte Muriç'in film gibi hayatı...

9 Temmuz 2019 Salı 10:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





