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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Vedat Muriç'in film gibi hayatı
Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor ile 34 maça çıkan ve takımına 17 gollük katkı sağlayan Vedat Muriç, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uzun süre transfer gündemini meşgul etti. Uzun süren uğraşlar neticesinde sarı-lacivertli kulübe transfer olan ve 4 yıllık sözleşme imzalayan yıldız futbolcunun hayatıyla ilgili detaylar da ortaya çıktı. İşte Muriç'in film gibi hayatı...
9 Temmuz 2019 Salı 10:45
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2018 yılı ara transfer döneminde, Gençlerbirliği'nden Çaykur Rizespor'a transfer olan Kosovalı golcü, kariyerindeki en büyük patlamayı Süper Lig'in 2018-19 sezonunda, Karadeniz temsilcisiyle yaptı.
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Geçen sezon yeşil mavili takımda 34 lig maçında da forma giyen Muriç, 17 gol atıp 8 de asist üreterek, takımının başarısında büyük pay sahibi oldu.
Özellikle Okan Buruk'un takımın başına gelmesiyle performansı daha da artan golcü oyuncu, birçok kulübün radarına girdi.
Çaykur Rizespor ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına karşın, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ısrarla istediği Vedat için, yönetim ilk etapta 10 milyon Euro bonservis bedeli belirlese de pazarlıklar neticesinde bu rakam, aşağılara indi.
Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ı saha dışında karşı karşıya getiren Muriç için, iki ekip de kesenin ağzını açarken, Kosovalı yıldızın transferi adeta yılan hikayesine döndü.