Fenerbahçe'de Muriç transferinin detayları ortaya çıktı
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de Vedat Muriç transferinin detayları ortaya çıktı. İşte Kosovalı futbolcuya imza attıran sarı-lacivertlilerin bu transfer için ödeyeceği bonservis bedeli ve detayları...
9 Temmuz 2019 Salı 08:54
Güncelleme: 09.07.2019 10:53
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Spor Toto Süper Lig'de transfer bombasını Fenerbahçe patlattı.
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Galatasaray ile Kosovalı futbolcu için uzun süre transfer savaşı veren sarı-lacivertliler, uzun süren mücadelenin ardından mutlu sona ulaştı.
Kanarya, geçtiğimiz sezon 34 maçta 17 gol atan Vedat Muriç'i kadrosuna kattı.
Taraftarın büyük bir sevinçle karşıladığı bu transferin detayları da belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin Muriç için ödeyeceği bonservis ve ekstralar...
Muriç için Rize'ye 3.5 milyon euro bonservis, 2 milyon Euro da sponsor garantisi verildi! 3 oyuncu bonservisiyle, 1 oyuncu da kiralık gönderildi.