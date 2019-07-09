Fenerbahçe'de Muriç transferinin detayları ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de Vedat Muriç transferinin detayları ortaya çıktı. İşte Kosovalı futbolcuya imza attıran sarı-lacivertlilerin bu transfer için ödeyeceği bonservis bedeli ve detayları...

9 Temmuz 2019 Salı 08:54 Güncelleme: 09.07.2019 10:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





