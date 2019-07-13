Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Real Madrid'den - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Real Madrid'den

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği bitmek bilmiyor. Birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde yeni isimler kadroya katılmak için gün sayıyor. Ersun Yanal'ın transfer listesinde yer alan birçok isimle anlaşma sağlayan Kanarya'da yeni golcü Real Madrid'den geliyor. İşte ayrıntılar...
13 Temmuz 2019 Cumartesi 08:41
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Real Madrid'den

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Real Madrid'den

Birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde yıldız bir ismin daha transferi sonlanmak üzere.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Real Madrid'den

Comolli, Real Madrid'de gözden çıkarılan yıldızın transferini bitirmek için yoğun mesayi harcıyor. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Real Madrid'den

Real Madrid, yaptığı transferler sonrası kadrosunu da eritmeye çalışıyor.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Real Madrid'den

Gol yollarında kalabalıklaşan İspanyol devi, şans veremeyeceği oyuncuları yollamaya bakıyor.

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