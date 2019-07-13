Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Real Madrid'den

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği bitmek bilmiyor. Birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde yeni isimler kadroya katılmak için gün sayıyor. Ersun Yanal'ın transfer listesinde yer alan birçok isimle anlaşma sağlayan Kanarya'da yeni golcü Real Madrid'den geliyor. İşte ayrıntılar...

13 Temmuz 2019 Cumartesi 08:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





