Fenerbahçe 5 transferi daha açıklıyor!

Gelecek sezon için çalışmalarını titizlikle sürdüren Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Müthiş bir transfer operasyonu yürüten ve şampiyonluk kadrosu kurmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. Bombaları üst üste patlayan Kanarya, teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesindeki 5 ismi 10 gün içerisinde bitirip gövde gösterisi yapmayı planlıyor. İşte o isimler...