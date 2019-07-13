Fenerbahçe 5 transferi daha açıklıyor!

Gelecek sezon için çalışmalarını titizlikle sürdüren Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Müthiş bir transfer operasyonu yürüten ve şampiyonluk kadrosu kurmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. Bombaları üst üste patlayan Kanarya, teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesindeki 5 ismi 10 gün içerisinde bitirip gövde gösterisi yapmayı planlıyor. İşte o isimler...
13 Temmuz 2019 Cumartesi 07:50
Güncelleme: 13.07.2019 07:50
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Son yılların en büyük transfer harekatlarından birisini yürüten Fenerbahçe'de bombalar patlamaya devam ediyor...
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Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, FFP'ye rağmen transferde hız kesmiyor.
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe; Max Kruse, Vedat Muriç, Emre Belözoğlu, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam ve Altay Bayındır transferlerini resmen duyurdu.
Takvim'in haberine göre; son olarak Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'i kiralayan Fenerbahçe, listesinde yer 5 önemli ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
PÜRÜZLER ÇÖZÜLÜYOR
Aleksandar Kolorov ve Ljubomir Fejsa'nın menajeriyle İstanbul'da bir araya gelen sarı-lacivertliler, pürüzleri büyük oranda çözdü. İki ismin imzası an meselesi.