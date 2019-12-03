Fenerbahçe'nin transferi Muriç'ten! İşte o isim... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
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Fenerbahçe'nin transferi Muriç'ten! İşte o isim...

Süper Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla Fenerbahçe'de moraller bir hayli bozuk. Geçtiğimiz hafta Malatya'da 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, bu hafta oynadığı mücadelede ise Göztepe karşısından beraberlikle ayrılmıştı. Kötü gidişatın ardından ligde de ilk yarının bitmesine az bir süre kala Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Birçok isimle temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertlilerin ilgilendiği bir isim için bu kez Muriç devreye girdi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...

3 Aralık 2019 Salı 15:46 Güncelleme: 03.12.2019 16:06
Fenerbahçe'nin transferi Muriç'ten! İşte o isim...

Süper Lig'de 13. haftanın sonuna gelinirken topladığı 22 puanla 6. sırada yer alan Fenerbahçe'de işler pek de istenildiği gibi gitmiyor.

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Fenerbahçe'nin transferi Muriç'ten! İşte o isim...

12. haftada Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, 13. haftada da İzmir deplasmanında Göztepe karşısından 2-2'lik skorla ayrılarak 2 haftada 4 puan kaybetmiş oldu.

Fenerbahçe'nin transferi Muriç'ten! İşte o isim...

Kaybedilen puanlar taraftarın tepkisini çekerken, teknik direktör Ersun Yanal'ın da takımdaki geleceği belli oldu.

Fenerbahçe'nin transferi Muriç'ten! İşte o isim...

Fenerbahçe'nin son 2 maçta aldığı beraberlik Ersun Yanal'a olan güveni azalttı. Tecrübeli hocanın geleceği 4 maçta alınacak sonuçlara göre şekillenecek.

Fenerbahçe'nin transferi Muriç'ten! İşte o isim...

DURUMU GÖZDEN GEÇİRİLECEK
Yanal'la arası pek iyi olmadığı öne sürülen Ali Koç'un saha sonuçlarından ve oynanan futboldan memnun olmadığı ortaya çıktı. Koç'un Yanal'ın durumunu gözden geçireceği de gelen bilgiler arasında.

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