Fenerbahçe'nin transferi Muriç'ten! İşte o isim...
Süper Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla Fenerbahçe'de moraller bir hayli bozuk. Geçtiğimiz hafta Malatya'da 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, bu hafta oynadığı mücadelede ise Göztepe karşısından beraberlikle ayrılmıştı. Kötü gidişatın ardından ligde de ilk yarının bitmesine az bir süre kala Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Birçok isimle temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertlilerin ilgilendiği bir isim için bu kez Muriç devreye girdi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...
3 Aralık 2019 Salı 15:46
Güncelleme: 03.12.2019 16:06
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Süper Lig'de 13. haftanın sonuna gelinirken topladığı 22 puanla 6. sırada yer alan Fenerbahçe'de işler pek de istenildiği gibi gitmiyor.
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12. haftada Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, 13. haftada da İzmir deplasmanında Göztepe karşısından 2-2'lik skorla ayrılarak 2 haftada 4 puan kaybetmiş oldu.
Kaybedilen puanlar taraftarın tepkisini çekerken, teknik direktör Ersun Yanal'ın da takımdaki geleceği belli oldu.
Fenerbahçe'nin son 2 maçta aldığı beraberlik Ersun Yanal'a olan güveni azalttı. Tecrübeli hocanın geleceği 4 maçta alınacak sonuçlara göre şekillenecek.
DURUMU GÖZDEN GEÇİRİLECEK Yanal'la arası pek iyi olmadığı öne sürülen Ali Koç'un saha sonuçlarından ve oynanan futboldan memnun olmadığı ortaya çıktı. Koç'un Yanal'ın durumunu gözden geçireceği de gelen bilgiler arasında.