Fenerbahçe'nin transferi Muriç'ten! İşte o isim...

Süper Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla Fenerbahçe'de moraller bir hayli bozuk. Geçtiğimiz hafta Malatya'da 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, bu hafta oynadığı mücadelede ise Göztepe karşısından beraberlikle ayrılmıştı. Kötü gidişatın ardından ligde de ilk yarının bitmesine az bir süre kala Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Birçok isimle temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertlilerin ilgilendiği bir isim için bu kez Muriç devreye girdi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...