Fenerbahçe'nin son bombası Bayern Münih'ten!

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için harekete geçen Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Birçok transferde mutlu sona yakın olan sarı-lacivertliler bombaları tek tek patlatmak için UEFA kararını bekliyor. Kararın olumlu çıkması durumunda transferleri açıklamayı planlayan Fenerbahçe, Bayern Münih'te aradığını bir türlü bulamayan yıldız bir futbolcu için de devreye girdi. İşte ayrıntılar...

25 Haziran 2019 Salı 08:32 Güncelleme: 25.06.2019 08:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





