Fenerbahçe'nin son bombası Bayern Münih'ten! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'nin son bombası Bayern Münih'ten!

Fenerbahçe'nin son bombası Bayern Münih'ten!

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için harekete geçen Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Birçok transferde mutlu sona yakın olan sarı-lacivertliler bombaları tek tek patlatmak için UEFA kararını bekliyor. Kararın olumlu çıkması durumunda transferleri açıklamayı planlayan Fenerbahçe, Bayern Münih'te aradığını bir türlü bulamayan yıldız bir futbolcu için de devreye girdi. İşte ayrıntılar...
25 Haziran 2019 Salı 08:32 Güncelleme: 25.06.2019 08:32
Fenerbahçe'nin son bombası Bayern Münih'ten!

Fenerbahçe'de tranfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin son bombası Bayern Münih'ten!

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe'nin son bombası Bayern Münih'ten!

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın isteklerine göre transferleri noktalamayı hedefleyen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin son bombası Bayern Münih'ten!

Kanarya'nın dünyaca ünlü genç bir futbolcuya talip olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'nin son bombası Bayern Münih'ten!

UEFA'dan gelecek karar sonrası transferleri tek tek açıklamayı planlayan Fenerbahçe, bu transfer içinde beklemeye geçti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN