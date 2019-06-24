Fenerbahçe'de UEFA kararı sonrası 11 transfer açıklanacak! İşte o isimler

Şampiyonluk kadrosu oluşturmak için çalışan Fenerbahçe'de transferde geri sayıma geçildi. Geçen sezonki hayal kırıklığını unutturarak bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi UEFA kararı sonrası tam 8 ismin transferini açıklayacak. İşte taraftarı oldukça heyecanlandıran o isimler...