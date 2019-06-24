Fenerbahçe'de UEFA kararı sonrası 11 transfer açıklanacak! İşte o isimler - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Haziran 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de UEFA kararı sonrası 11 transfer açıklanacak! İşte o isimler

Şampiyonluk kadrosu oluşturmak için çalışan Fenerbahçe'de transferde geri sayıma geçildi. Geçen sezonki hayal kırıklığını unutturarak bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi UEFA kararı sonrası tam 8 ismin transferini açıklayacak. İşte taraftarı oldukça heyecanlandıran o isimler...

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:11 Güncelleme: 24.06.2019 12:11
Fenerbahçe'de UEFA kararı sonrası 11 transfer açıklanacak! İşte o isimler

Bu sezon şampiyon olacak bir kadro oluşturmak için çalışan Fenerbahçe'de transferde geri sayıma geçildi.

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Fenerbahçe'de UEFA kararı sonrası 11 transfer açıklanacak! İşte o isimler

Geçen sezonki hayal kırıklığını unutturarak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de UEFA kararı sonrası 11 transfer açıklanacak! İşte o isimler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yardım kampanyası için katıldığı bir TV programında transferle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

Fenerbahçe'de UEFA kararı sonrası 11 transfer açıklanacak! İşte o isimler

"10- 12 gün içinde 3-4 transfer açıklayacağız. Transferleri söyleyip Ersun Yanal'a kalp krizi geçirtmeyelim"

Fenerbahçe'de UEFA kararı sonrası 11 transfer açıklanacak! İşte o isimler

Ancak bu transferlerin 11 isme kadar çıkabileceği öğrenildi.

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