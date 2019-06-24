HaberlerGaleriFenerbahçe'de UEFA kararı sonrası 11 transfer açıklanacak! İşte o isimler
Fenerbahçe'de UEFA kararı sonrası 11 transfer açıklanacak! İşte o isimler
Şampiyonluk kadrosu oluşturmak için çalışan Fenerbahçe'de transferde geri sayıma geçildi. Geçen sezonki hayal kırıklığını unutturarak bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi UEFA kararı sonrası tam 8 ismin transferini açıklayacak. İşte taraftarı oldukça heyecanlandıran o isimler...
24 Haziran 2019 Pazartesi 12:11
Güncelleme: 24.06.2019 12:11
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bu sezon şampiyon olacak bir kadro oluşturmak için çalışan Fenerbahçe'de transferde geri sayıma geçildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçen sezonki hayal kırıklığını unutturarak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yardım kampanyası için katıldığı bir TV programında transferle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;
"10- 12 gün içinde 3-4 transfer açıklayacağız. Transferleri söyleyip Ersun Yanal'a kalp krizi geçirtmeyelim"
Ancak bu transferlerin 11 isme kadar çıkabileceği öğrenildi.