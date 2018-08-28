Fenerbahçenin sol bek için hedefi Flamengodan Trauco! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'nin sol bek için hedefi Flamengo'dan Trauco!
28 Ağustos 2018 Salı, 01:03:22
Güncelleme: 01:03:32
Fenerbahçe'nin sol bek için hedefi Flamengo'dan Trauco!
Sarı-lacivertliler transferde rotasını sol beke kırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin sol bek için hedefi Flamengo'dan Trauco!
Hasan Ali Kaldırım'ın sezona kötü başlaması üzerine teknik direktör Phillip Cocu'nun Sportif Direktör Damien Comolli ile görüşerek bu mevkiye takviye istediği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin sol bek için hedefi Flamengo'dan Trauco!
Hasan Ali'nin isabetsiz pasları ve ortaları ile atak sonlandıramayan Kanarya, forveti İslam Slimani'yi de olumlu kullanamaz hale geldi.
Fenerbahçe'nin sol bek için hedefi Flamengo'dan Trauco!
Bu sebeple transfere yönelen Fenerbahçe'nin gündemine Miguel Trauco girdi.
Fenerbahçe'nin sol bek için hedefi Flamengo'dan Trauco!
Perulu sol bekin Flamengo ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.