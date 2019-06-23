Fenerbahçe'nin gözdesinde flaş gelişme! Başkan açıkladı... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Haziran 2019, Pazar
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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin gözdesinde flaş gelişme! Başkan açıkladı...

Fenerbahçe'nin gözdesinde flaş gelişme! Başkan açıkladı...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu 6.sırada bitirerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezonun çalışmalarına başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde mutlak şampiyonluk hedefinde yeni sezona merhaba diyecek Fenerbahçe'de kadro mühendisliği çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Birçok isimle görüşme halinde olan sarı-lacivertlilerin transferdeki gözdesinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte transferin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

23 Haziran 2019 Pazar 22:12
Fenerbahçe'nin gözdesinde flaş gelişme! Başkan açıkladı...
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Fenerbahçe'nin gözdesinde flaş gelişme! Başkan açıkladı...
Takımdan birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertliler yepyeni bir yapılanma ile sezona merhaba diyecek.
Fenerbahçe'nin gözdesinde flaş gelişme! Başkan açıkladı...

Sarı-lacivertli kurmaylar 2020 model Fenerbahçe'nin kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'nin gözdesinde flaş gelişme! Başkan açıkladı...
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda hareket eden sportif direktör Damien Comolli, liderliğe oynayacak takımın kadro mühendisliğini oluşturmak için tüm şartları zorluyor.
Fenerbahçe'nin gözdesinde flaş gelişme! Başkan açıkladı...
Geçtiğimiz sezon kalesinde fazla gol gören Fenerbahçe'de Harun Tekin'in performansı eleştiri konusu olmuştu.

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