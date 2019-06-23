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Fenerbahçe'nin gözdesinde flaş gelişme! Başkan açıkladı...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu 6.sırada bitirerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezonun çalışmalarına başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde mutlak şampiyonluk hedefinde yeni sezona merhaba diyecek Fenerbahçe'de kadro mühendisliği çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Birçok isimle görüşme halinde olan sarı-lacivertlilerin transferdeki gözdesinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte transferin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
23 Haziran 2019 Pazar 22:12
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Takımdan birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertliler yepyeni bir yapılanma ile sezona merhaba diyecek.
Sarı-lacivertli kurmaylar 2020 model Fenerbahçe'nin kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda hareket eden sportif direktör Damien Comolli, liderliğe oynayacak takımın kadro mühendisliğini oluşturmak için tüm şartları zorluyor.
Geçtiğimiz sezon kalesinde fazla gol gören Fenerbahçe'de Harun Tekin'in performansı eleştiri konusu olmuştu.