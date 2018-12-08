Fenerbahçenin Akhisarspor karşısındaki muhtemel 11i!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de muhtemel 11 belli olmaya başladı! Fenerbahçe, bu maçta 3 puan çıkarıp yükselişe geçmek ve üst sıralardaki yerini almak istiyor...
8 Aralık 2018 Cumartesi, 13:08:28
Güncelleme: 13:25:41
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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de muhtemel 11 belli olmaya başladı! Fenerbahçe, bu maçta 3 puan çıkarıp yükselişe geçmek ve üst sıralardaki yerini almak istiyor...
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Bu maç öncesi Fenerbahçe 14 puanla 15. sıradayken Akhisarspor ise 13 puanla 16. sırada. İşte Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman'ın bu maç için hazırladığı kadro...