Fenerbahçenin Akhisarspor karşısındaki muhtemel 11i! - Galeri - Fotomaç
08 Aralık 2018, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin Akhisarspor karşısındaki muhtemel 11'i!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de muhtemel 11 belli olmaya başladı! Fenerbahçe, bu maçta 3 puan çıkarıp yükselişe geçmek ve üst sıralardaki yerini almak istiyor...
8 Aralık 2018 Cumartesi, 13:08:28 Güncelleme: 13:25:41
Fenerbahçenin Akhisarspor karşısındaki muhtemel 11i!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de muhtemel 11 belli olmaya başladı! Fenerbahçe, bu maçta 3 puan çıkarıp yükselişe geçmek ve üst sıralardaki yerini almak istiyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçenin Akhisarspor karşısındaki muhtemel 11i!

Bu maç öncesi Fenerbahçe 14 puanla 15. sıradayken Akhisarspor ise 13 puanla 16. sırada. İşte Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman'ın bu maç için hazırladığı kadro...

Fenerbahçenin Akhisarspor karşısındaki muhtemel 11i!

HARUN TEKİN

Fenerbahçenin Akhisarspor karşısındaki muhtemel 11i!

ISLA

Fenerbahçenin Akhisarspor karşısındaki muhtemel 11i!

SKRTEL

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