Fenerbahçenin adı PSG kalecisi Kevin Trapp ile anılıyor! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'nin adı PSG kalecisi Kevin Trapp ile anılıyor!
26 Ağustos 2018 Pazar, 18:54:49
Güncelleme: 18:55:50
Fenerbahçe'nin adı PSG kalecisi Kevin Trapp ile anılıyor!
Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Göztepe'ye mağlup olarak ağır yara alan Fenerbahçe'yle ilgili transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala flaş bir iddia geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin adı PSG kalecisi Kevin Trapp ile anılıyor!
Daha önce de ismi Fenerbahçe'yle anılan Kevin Trapp için Sarı Lacivertli yöneticilerin harekete geçtiği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin adı PSG kalecisi Kevin Trapp ile anılıyor!
Fransa'da yayın yapan Canal Plus'ten Romain Collet-Gaudin'in Twitter hesabından paylaştığı habere göre Sarı Kanarya, Paris Saint Germain'in yedek kalecisini kiralamak istiyor.
Fenerbahçe'nin adı PSG kalecisi Kevin Trapp ile anılıyor!
Gaudin, Sarı Lacivertli yöneticilerin transferi bitirmek için Trapp ile temas hâlinde olduğunu yazdı.
Fenerbahçe'nin adı PSG kalecisi Kevin Trapp ile anılıyor!
28 yaşındaki Alman file bekçisinin PSG ile 2020 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.
Fenerbahçe'nin adı PSG kalecisi Kevin Trapp ile anılıyor!