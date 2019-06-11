Fenerbahçeli yıldızın sözleşmesi feshediliyor!

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe, gözünü gelecek sezona çevirdi. Takımı baştan sonra yenilemek isteyen sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya, yıldız futbolcusunun sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor...
11 Haziran 2019 Salı 11:35
Güncelleme: 11.06.2019 11:35
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Yaz döneminde 11, arada 5 transfer yapan Fenerbahçe, hayal kırıklıklarının ardından kadroyu baştan sona yenileme kararı aldı.
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Sözleşmesi biten 9 oyuncudan Neustädter, Valbuena ve Soldado sarı-lacivertlilere veda ederken, Şener Galatasaray'a transfer oldu ve İsmail'in de takımda kalma ihtimali yok.
"Önceliğim Fenerbahçe" diyen Volkan Demirel'in kalma ihtimali de Ersun Yanal'a bağlı.
Tolga Ciğerci konusunda da son sözü Ersun Yanal söyleyecek.
Sözleşmeleri biten Benzia, Slimani ve Ayew'e Moses'ın da katılması bekleniyor.