Fenerbahçeli Valbuena'dan derbi açıklaması!

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, Spor Toto Süper Lig'de 3-0'dan geri dönüp 3-3'le sahadan ayrıldıkları Beşiktaş derbisiyle ilgili, "İkinci yarıda müthiş bir geri dönüş yaşadık. Onurumuz, gururumuz için oynadık." dedi.
26 Şubat 2019 Salı 22:33
Güncelleme: 26.02.2019 22:38
BU GALERİYİ PAYLAŞ
FB TV'ye açıklamalarda bulunan Fransız futbolcu, ilk yarısını 3-0 geride kapattıkları Beşiktaş derbisinin devre arasında soyunma odasında birçok konuşma yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Maçın 3-3'e gelmesi muhteşemdi. Maçta 4-3'ü de bulabilecek fırsatları yakaladık. İlk yarı bizim için son derece üzücü, başımızı öne eğecek, utanılacak bir ilk yarıydı."
"İkinci yarıda müthiş bir geri dönüş yaşadık. Onurumuz, gururumuz için oynadık. Bizim için işler artık tamamen bu noktaya gelmişti. Soyunma odasında birçok konuşma oldu. Bu durumu asla kabullenmemeliydik, kararlı olmalıydık."
"Çabuk bir gol bulursak bambaşka bir maç olacağını biliyorduk ve çabuk bulduğumuz gol işleri değiştirdi. İkinci yarıdaki o performansımızı ilk yarıda neden sergileyemedik, bu bizim için üzüntü veren taraftı."
"Sonradan reaksiyon göstermeniz gerekmemeli, o davranışı en baştan sergileyebilmelisiniz."