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Fenerbahçeli futbolcudan çarpıcı sözler! "Beni neden oynatmadı bilmiyorum"
Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Sarı-lacivertlilerde son dönemlerde sakat olduğu için forma giyemeyen tecrübeli oyuncu çarpıcı açıklamalara imzasını attı. İşte detaylar...
17 Şubat 2020 Pazartesi 08:47
Güncelleme: 17.02.2020 08:47
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Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor'la oynadığı ve 1-0 kazandığı maç sonrası "Sakatlığımı tamamen atlattım, şampiyonluk yürüyüşüne yeniden varım" şeklinde açıklama yapan Hasan Ali Kaldırım'ın Ankaragücü maçına ilk 11'de başlamaması soru işaretlerine neden olmuştu.
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Hürriyet'te yer alan habere göre; sakatlığı bulunup bulunmadığı sorulan tecrübeli futbolcu, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ankaragücü maçına 11'de başlamayan deneyimli sol bek, sakat olmadığını söyledi ve şunları dile getirdi:
Ben de anlamadım. sakat falan değilim. Tam tersine hazır ve çok istekliyim. Ersun hoca bugün beni neden oynatmadı hiç bilemiyorum. Ben de şaşırdım. Hem sakat olsam kulübede bile oturamam ki. Bakın herkes duşa girdi ben sahaya çıkıp yarım saat antrenman yapıyorum. Sakat futbolcu böyle çalışabilir mi? Benim de anlayamadığım şeyler var demek ki...
Bu arada teknik direktör Ersun Yanal, basın toplantısında "Hasan Ali Kaldırım ne zaman hazır olacak?" sorusunu "Uzun süre yoktu. 1.5 haftadır bizimle çalışıyor. Toparlanması için birkaç haftaya ihtiyacı var. Bugün şartlar uygun olsa 20-25 dakika belki oynatabilirdik" şeklinde yanıtlamıştı.
30 yaşındaki tecrübeli sol bek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de yalnızca 7 maça çıktı. Hasan Ali Kaldırım'ın sarı-lacivertli kulüpteki sözleşmesi haziran ayında sona eriyor.