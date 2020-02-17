Ben de anlamadım. sakat falan değilim. Tam tersine hazır ve çok istekliyim. Ersun hoca bugün beni neden oynatmadı hiç bilemiyorum. Ben de şaşırdım. Hem sakat olsam kulübede bile oturamam ki. Bakın herkes duşa girdi ben sahaya çıkıp yarım saat antrenman yapıyorum. Sakat futbolcu böyle çalışabilir mi? Benim de anlayamadığım şeyler var demek ki...