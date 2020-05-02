Fenerbahçe'den stoper harekatı! Galatasaray'a dev çalım - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'den stoper harekatı! Galatasaray'a dev çalım

Bu sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de stoper transferi için çalışmalar hız kazandı. Zanka ve Falette transferlerindeki hataya tekrar düşmek istemeyen sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın da listesinde olan Arjantinli yıldız futbolcu için girişimlere başladı. İşte detaylar...

2 Mayıs 2020 Cumartesi 06:45 Güncelleme: 02.05.2020 06:45
Fenerbahçe'den stoper harekatı! Galatasaray'a dev çalım

Geçtiğimiz yıllarda savunmasıyla ön plana çıkan Fenerbahçe'de bu sezon defans büyük alarm veriyor.

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Fenerbahçe'den stoper harekatı! Galatasaray'a dev çalım

Yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen Zanka ve Adil Rami beklenen performansı gösterememeleri nedeniyle devre arasında takımdan gönderilmişti.

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Galatasaray'a dev çalım

Bu süreçte stoperde görev verilen orta saha oyuncusu Jailson ise yaptığı hatalar nedeniyle taraftarları çileden çıkarttı.

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Galatasaray'a dev çalım

Ocak'ta Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Falette ise yaşadığı sonrası göze giremedi ve sarı-lacivertliler, stoper transferinde gaza bastı.

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Galatasaray'a dev çalım

Sarı Kanaryalar'da yaşanan savunma sıkıntısını çözecek isim olarak Arjantinli Ramiro Funes Mori'nin ismi ön plana çıktı.

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