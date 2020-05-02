Fenerbahçe'den stoper harekatı! Galatasaray'a dev çalım
Bu sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de stoper transferi için çalışmalar hız kazandı. Zanka ve Falette transferlerindeki hataya tekrar düşmek istemeyen sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın da listesinde olan Arjantinli yıldız futbolcu için girişimlere başladı. İşte detaylar...
2 Mayıs 2020 Cumartesi 06:45
Güncelleme: 02.05.2020 06:45
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Geçtiğimiz yıllarda savunmasıyla ön plana çıkan Fenerbahçe'de bu sezon defans büyük alarm veriyor.
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Yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen Zanka ve Adil Rami beklenen performansı gösterememeleri nedeniyle devre arasında takımdan gönderilmişti.
Bu süreçte stoperde görev verilen orta saha oyuncusu Jailson ise yaptığı hatalar nedeniyle taraftarları çileden çıkarttı.
Ocak'ta Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Falette ise yaşadığı sonrası göze giremedi ve sarı-lacivertliler, stoper transferinde gaza bastı.
Sarı Kanaryalar'da yaşanan savunma sıkıntısını çözecek isim olarak Arjantinli Ramiro Funes Mori'nin ismi ön plana çıktı.