Fenerbahçe'den stoper harekatı! Galatasaray'a dev çalım

Bu sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de stoper transferi için çalışmalar hız kazandı. Zanka ve Falette transferlerindeki hataya tekrar düşmek istemeyen sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın da listesinde olan Arjantinli yıldız futbolcu için girişimlere başladı. İşte detaylar...