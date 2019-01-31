Fenerbahçeden son gün sürprizi - Fotomaç
31 Ocak 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den son gün sürprizi

Ara transfer döneminde kadro takviyesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim transfer döneminin son gününde taraftarına bir sürpriz daha yapmak istiyor.
31 Ocak 2019 Perşembe, 12:14:39
Fenerbahçeden son gün sürprizi

Ara transfer dönemidne önce Sadık Çiftpınar'ı, ardından Victor Moses'ı en son da Serdar Aziz'i renklerine katan sarı lacivertli ekipte son gün sürprizi!

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Fenerbahçeden son gün sürprizi

Ersun Yanal'ın takviye istediği öncelikli bölgelerden olan orta saha için adaylarla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Empoli'de forma giyen orta saha oyuncusu Miha Zajc için teklif yaptı.

Fenerbahçeden son gün sürprizi

Sarı lacivertli ekibin transferde Salih Uçan'ı kullanmaya karar verdiği öğrenildi.

Fenerbahçeden son gün sürprizi

İtalyan ekibinin kapısını çalan Fenerbahçe, Zajc için 6,5 milyon euro ve Salih Uçan'ın bonservisini teklif etti.

Fenerbahçeden son gün sürprizi

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Empoli, Sloven oyuncu için sarı lacivertlilerden gelen teklife sıcak bakıyor.

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