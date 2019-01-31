Fenerbahçeden son gün sürprizi - Fotomaç
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Fenerbahçe'den son gün sürprizi
Ara transfer döneminde kadro takviyesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim transfer döneminin son gününde taraftarına bir sürpriz daha yapmak istiyor.
31 Ocak 2019 Perşembe, 12:14:39
Ara transfer dönemidne önce Sadık Çiftpınar'ı, ardından Victor Moses'ı en son da Serdar Aziz'i renklerine katan sarı lacivertli ekipte son gün sürprizi!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ersun Yanal'ın takviye istediği öncelikli bölgelerden olan orta saha için adaylarla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Empoli'de forma giyen orta saha oyuncusu Miha Zajc için teklif yaptı.
Sarı lacivertli ekibin transferde Salih Uçan'ı kullanmaya karar verdiği öğrenildi.
İtalyan ekibinin kapısını çalan Fenerbahçe, Zajc için 6,5 milyon euro ve Salih Uçan'ın bonservisini teklif etti.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Empoli, Sloven oyuncu için sarı lacivertlilerden gelen teklife sıcak bakıyor.