Fenerbahçe'den son gün sürprizi

Ara transfer döneminde kadro takviyesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim transfer döneminin son gününde taraftarına bir sürpriz daha yapmak istiyor.

31 Ocak 2019 Perşembe, 12:14:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





