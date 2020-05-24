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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Transferi Emre Belözoğlu bitirdi
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, kadrosuna katmak istediği isimlerde yine karşı karşıya geldi. Daha önce Deniz Türüç ve Vedat Muriqi transferinde kozlarını paylaşan ezeli rakipler bu kez Süper Lig'in yıldızı için kıyasıya yarış halindeydi. Yılın transferinde devreye giren Emre Belözoğlu yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı. İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı ve anlaşma detayları...
24 Mayıs 2020 Pazar 00:08
Güncelleme: 24.05.2020 00:16
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Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı fırsat bilen takımlar transfer çalışmalarına şimdiden başlamıştı.
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Gelecek sezon şampiyonluğa oynamak isteyen Fenerbahçe ile sezonu şampiyon olarak tamamlayıp yeniden Şampiyonlar ligi'ne gitmek isteyen Galatasaray gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvamıştı.
Ekonomik anlamda zor günler geçiren takımlar genel olarak sözleşmesi bitecek futbolcular yenilmişti.
TRANSFERDE KARŞI KARŞIYA GELDİLER
Her transfer döneminde mutlaka karşı karşıya gelen Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 2020'nin corona virüsü nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına devam ederken yine karşı karşıya geldiler.
İki ezeli rakip geçtiğimiz sezon Vedat Muriqi ve Deniz Türüç transferlerinde karşı karşıya gelmişti ve bu iki transferde de kazanan taraf Fenerbahçe olmuştu.