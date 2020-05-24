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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Transferi Emre Belözoğlu bitirdi

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, kadrosuna katmak istediği isimlerde yine karşı karşıya geldi. Daha önce Deniz Türüç ve Vedat Muriqi transferinde kozlarını paylaşan ezeli rakipler bu kez Süper Lig'in yıldızı için kıyasıya yarış halindeydi. Yılın transferinde devreye giren Emre Belözoğlu yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı. İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı ve anlaşma detayları...

24 Mayıs 2020 Pazar 00:08 Güncelleme: 24.05.2020 00:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





