Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel kararı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Eylül 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel kararı

Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel kararı

Süper Ligi'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de eldivenlerini asan Volkan Demirel'in Türk Telekom Stadyumu'na gelip gelmeyeceği merak konusuydu. Sarı-lacivertliler Volkan Demirel ile ilgili kararını verdi.
27 Eylül 2019 Cuma 08:13
Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel kararı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi önçesi sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel kararı

Her iki takımda da dev maç için hazıklıklar devam ederken, futbolseverler tarafından yanıt arayan sorular var.

Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel kararı

Onlardan biri de Volkan Demirel'in durumu.

Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel kararı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiye artık sayılı saatler kaldı.

Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel kararı

Mücadele öncesi Volkan Demirel ile ilgili durum da netleşti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN