Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel kararı

Süper Ligi'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de eldivenlerini asan Volkan Demirel'in Türk Telekom Stadyumu'na gelip gelmeyeceği merak konusuydu. Sarı-lacivertliler Volkan Demirel ile ilgili kararını verdi.
27 Eylül 2019 Cuma 08:13
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi önçesi sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Her iki takımda da dev maç için hazıklıklar devam ederken, futbolseverler tarafından yanıt arayan sorular var.
Onlardan biri de Volkan Demirel'in durumu.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiye artık sayılı saatler kaldı.
Mücadele öncesi Volkan Demirel ile ilgili durum da netleşti.