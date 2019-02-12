Fenerbahçe'den 2 transfer! İşte bonservis bedelleri - Fotomaç
13 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'den 2 transfer! İşte bonservis bedelleri

Fenerbahçe'den 2 transfer! İşte bonservis bedelleri

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını ara vermeden sürdüren Fenerbahçe'de, iki transfer birden yaptı. Galatasaray'ın da ilgilendiği genç milli yıldız Fenerbahçe'ye transfer oldu.
12 Şubat 2019 Salı 11:26 Güncelleme: 12.02.2019 11:27
Fenerbahçe'den 2 transfer! İşte bonservis bedelleri

Geleceğe yatırım anlamında transferlerine devam eden ve Okan Turp'u sessiz sedasız İstanbul'a getirten Fenerbahçe iki oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den 2 transfer! İşte bonservis bedelleri

İKİ YETENEK 1,5 MİLYON EURO'YA BİTTİ

Ali Koç liderliğinde gelecek adına yatırıma devam eden ve Sportif Direktör Comolli'nin çalışmalarıyla atağa geçen Fenerbahçe iki genç yıldıza imza attırdı.

Fenerbahçe'den 2 transfer! İşte bonservis bedelleri

Sarı-Lacivertliler sağ bek Amed Öncel ve sol bek Berk Çetin ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'den 2 transfer! İşte bonservis bedelleri

Fenerbahçe'nin iki oyuncu için Fortuna Düsseldorf'a 500 bin, M.Gladbach'a ise 1 milyon Euro vereceği öğrenildi.

Fenerbahçe'den 2 transfer! İşte bonservis bedelleri

Mevkilerinde Avrupa'nın en iyi Türk futbolcuları olarak bilinen ve defansın her bölgesinde görev alan Amed ile Berk Çetin'in kısa bir süre içerisinde Samandıra'ya gelecekleri öğrenildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN