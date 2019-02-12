Fenerbahçe'den 2 transfer! İşte bonservis bedelleri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den 2 transfer! İşte bonservis bedelleri
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını ara vermeden sürdüren Fenerbahçe'de, iki transfer birden yaptı. Galatasaray'ın da ilgilendiği genç milli yıldız Fenerbahçe'ye transfer oldu.
12 Şubat 2019 Salı 11:26
Güncelleme: 12.02.2019 11:27
Geleceğe yatırım anlamında transferlerine devam eden ve Okan Turp'u sessiz sedasız İstanbul'a getirten Fenerbahçe iki oyuncuyu daha kadrosuna kattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İKİ YETENEK 1,5 MİLYON EURO'YA BİTTİ
Ali Koç liderliğinde gelecek adına yatırıma devam eden ve Sportif Direktör Comolli'nin çalışmalarıyla atağa geçen Fenerbahçe iki genç yıldıza imza attırdı.
Sarı-Lacivertliler sağ bek Amed Öncel ve sol bek Berk Çetin ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'nin iki oyuncu için Fortuna Düsseldorf'a 500 bin, M.Gladbach'a ise 1 milyon Euro vereceği öğrenildi.
Mevkilerinde Avrupa'nın en iyi Türk futbolcuları olarak bilinen ve defansın her bölgesinde görev alan Amed ile Berk Çetin'in kısa bir süre içerisinde Samandıra'ya gelecekleri öğrenildi.