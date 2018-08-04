Fenerbahçede stopere Viking! Havard Nordtveit... - Galeri - Fotomaç
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    Fenerbahçe'de stopere Viking! Havard Nordtveit...

    4 Ağustos 2018 Cumartesi, 23:22:59 Güncelleme: 23:24:09
    Fenerbahçe'de stopere Viking! Havard Nordtveit...
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    • 8
    Fenerbahçede stopere Viking! Havard Nordtveit...

    Martins İndi, Reyes gibi stoperleri transfer listesine alan Fenerbahçe'ye Bundesliga'dan sürpriz bir öneri geldi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'de stopere Viking! Havard Nordtveit...
    • 2
    • 8
    Fenerbahçede stopere Viking! Havard Nordtveit...

    Hoffenheim, Kasım Adams'ı transfer edince takımda 4. stoper durumuna düşen Havard Nordtveit'in menajeri Jim Solbakken, yönetimle görüşerek oyuncuyu Fenerbahçe'ye getirebileceğini söyledi.

    Fenerbahçe'de stopere Viking! Havard Nordtveit...
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    • 8
    Fenerbahçede stopere Viking! Havard Nordtveit...

    Solbakken, 28 yaşındaki Norveçli'nin yedek kalmak istemediği için ayrılığa sıcak baktığını Hoffenheim'ın da Nordtveit'in gidişine onay verebileceğini bildirdi.

    Fenerbahçe'de stopere Viking! Havard Nordtveit...
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    • 8
    Fenerbahçede stopere Viking! Havard Nordtveit...

    8 MİLYONA GELMİŞTİ
    Bunun üzerine sarı-lacivertli yönetimin düşünmek için süre istediği kaydedildi. Gelen haberlere göre Fenerbahçe transfer komitesinin, piyasa değeri 4 milyon euro civarında olan 1.88 boyundaki futbolcuyu ancak kiralık olarak düşünebilecekleri ifade edildi.

    Fenerbahçe'de stopere Viking! Havard Nordtveit...
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    Fenerbahçede stopere Viking! Havard Nordtveit...

    Daha önce Galatasaray'a da önerilen Nordtveit, ön libero ve sağ bek mevkilerinde de görev yapabiliyor.

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