Fenerbahçede stopere iki aday! Galatasaraydan Maicon ve Benficadan Cristian Lema - Galeri - Fotomaç
01 Ocak 2019, Salı
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Fenerbahçe'de stopere iki aday! Galatasaray'dan Maicon ve Benfica'dan Cristian Lema

Fenerbahçe'ye, Galatasaray'ın Arabistan'a satmaya çalıştığı Brezilyalı stoperin, menajeri tarafından önerildiği iddia edildi. A Bola imzalı habere göre ise? Fenerbahçe, Benfica'da forma giyen 28 yaşındaki stoper Cristian Lema ile ilgileniyor.
31 Aralık 2018 Pazartesi, 19:41:55 Güncelleme: 08:06:45
Fenerbahçede stopere iki aday! Galatasaraydan Maicon ve Benficadan Cristian Lema

Galatasaray'ın Arabistan'a satmaya çalıştığı Brezilyalı stoperin, menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçede stopere iki aday! Galatasaraydan Maicon ve Benficadan Cristian Lema

Maicon'un iyi para kazanacak olsa da Arabistan'a gitmeyi son çare olarak düşündüğü ifade ediliyor.

Fenerbahçede stopere iki aday! Galatasaraydan Maicon ve Benficadan Cristian Lema

Brezilyalı futbolcunun menajerinin, stoper arayan Fenerbahçe'ye mesaj göndererek, Maicon'un gelebileceğini ilettiği konuşuluyor.

Fenerbahçede stopere iki aday! Galatasaraydan Maicon ve Benficadan Cristian Lema

Galatasaray'ın satış listesine koyduğu Serdar Aziz de sarı-lacivertli takımın gündemine gelmişti.

Fenerbahçede stopere iki aday! Galatasaraydan Maicon ve Benficadan Cristian Lema

Fenerbahçe yönetimi iki oyuncu konusunda henüz bir girişimde bulunmadı.

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