Fenerbahçede stopere iki aday! Galatasaraydan Maicon ve Benficadan Cristian Lema

Fenerbahçe'de stopere iki aday! Galatasaray'dan Maicon ve Benfica'dan Cristian Lema
Fenerbahçe'ye, Galatasaray'ın Arabistan'a satmaya çalıştığı Brezilyalı stoperin, menajeri tarafından önerildiği iddia edildi. A Bola imzalı habere göre ise? Fenerbahçe, Benfica'da forma giyen 28 yaşındaki stoper Cristian Lema ile ilgileniyor.
31 Aralık 2018 Pazartesi, 19:41:55
Güncelleme: 08:06:45
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Galatasaray'ın Arabistan'a satmaya çalıştığı Brezilyalı stoperin, menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi.
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Maicon'un iyi para kazanacak olsa da Arabistan'a gitmeyi son çare olarak düşündüğü ifade ediliyor.