Fenerbahçede Soldado gidiyor o geliyor!

Fenerbahçe'de Soldado gidiyor o geliyor!

Sarı-Lacivertliler, Suudi kulübü Al-Shabab'dan Roberto Soldado için 5 milyon Euro'luk teklif aldı, görüşmeler sürüyor. Yönetim eğer İspanyol yıldızı satarsa daha önce de gündemine gelen yıldız golcüyü bitirmek için çalışacak.

12 Ocak 2019 Cumartesi, 10:15:03 Güncelleme: 10:46:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





