Fenerbahçede Soldado gidiyor o geliyor! - Galeri - Fotomaç
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de Soldado gidiyor o geliyor!

Sarı-Lacivertliler, Suudi kulübü Al-Shabab'dan Roberto Soldado için 5 milyon Euro'luk teklif aldı, görüşmeler sürüyor. Yönetim eğer İspanyol yıldızı satarsa daha önce de gündemine gelen yıldız golcüyü bitirmek için çalışacak.
12 Ocak 2019 Cumartesi, 10:15:03 Güncelleme: 10:46:09
Fenerbahçede Soldado gidiyor o geliyor!

Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına 1 hafta kalmasına rağmen henüz yabancı transferi yapamayan Fenerbahçe'de gündem bir anda ısındı...

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Fenerbahçede Soldado gidiyor o geliyor!

Sarı-Lacivertliler bir türlü beklenen performansı ortaya koyamayan Roberto Saldodo için resmi teklif aldı.

Fenerbahçede Soldado gidiyor o geliyor!

Suudi Arabistan kulübü Al-Shabab, İspanyol yıldız için Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro önerdi.

Fenerbahçede Soldado gidiyor o geliyor!

HEMEN B PLANI HAZIRLANDI

Al Shabab sezon başında da Soldado ile görüşmüş ancak yıldız futbolcunun eşi Arabistan'a gitmek istemeyince transfer yatmıştı.

Fenerbahçede Soldado gidiyor o geliyor!

Bu kez görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Ancak Fenerbahçe yönetimi B planını hazırlamış durumda.

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