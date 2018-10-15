Fenerbahçede radikal değişiklik! - Galeri - Fotomaç
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçe'de radikal değişiklik!

    Phillip Cocu, ilginç bir diziliş üzerinde çalışıyor. Hollandalı, 2-4-2-2 formasyonuyla bol alternatifli bir oyun planı ve düzeni kurmanın yollarını arıyor.
    15 Ekim 2018 Pazartesi, 11:27:13 Güncelleme: 11:32:18
    Fenerbahçede radikal değişiklik!

    Fenerbahçe'de taktik çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör Phillip Cocu, yola 4-3-3 dizilimi ile çıksa da takımdaki birçok değişiklik sebebiyle kafasındaki oyun planında değişikliğe gitti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçede radikal değişiklik!

    Milliyet'in haberine göre bazen 3'lü bazen de 5'li savunma ile maçlarda yer alan sarı-lacivertlilerin taktik tahtasındaki diziliş ise oldukça ilgi çekti.

    Fenerbahçede radikal değişiklik!

    Hollandalı hocanın maç öncesi taktik tahtaya çizdiği dizilişin 2-4-2-2 şeklinde olduğu öğrenildi.

    Fenerbahçede radikal değişiklik!

    Burada kilit rol oynayan bölge 4'lü oyuncuların bulunduğu grup oldu. Bu isimler başta kanat oyuncuları olmak üzere savunma, hücum ve orta sahaya destek oluyorlar. Savunma bu sayede 2'li, 3'lü ve 5'li bir hal alıyor.

    Fenerbahçede radikal değişiklik!

    Çift forvetin hemen arkasında oynayan Ayew ve Eljif'in de önemli görevi bulunuyor. Bu ikili kanat, orta saha ve hatta 3. ve 4. forvet olarak bile oynayabiliyor.

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