Fenerbahçede Odion Ighalo sesleri!

Ersun Yanal forvet transferi için düğmeye bastı. Çin Süper Lig ekiplerinden Yatai ile yollarını ayıran Odion Ighalo'yu kadrosuna katmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, FIFA'dan konu ile alakalı gelecek nihai kararı bekliyor.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 18:44:14
Güncelleme: 18:46:58
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Odion Ighalo, 21 golle Çin Süper Ligi'ne damga vursa da takımı Changchun Yatai'nin küme düşmesine engel olamadı.
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. Menajeri, takım arayışına başladı. 29 yaşındaki oyuncunun artık Avrupa'ya dönmek istediği kaydedildi.
Galatasaray'la adı anılan Ighalo, Fenerbahçe'ye de önerildi.
KONTRAT DURUMU MUALLAKTA!
Fenerbahçe de yıldız futbolcunun durumunu araştırmaya başladı.
Çin ekibi Yatai, golcü oyuncunun sözleşmesini fesh etmesine rağmen bunun kabul edilemez olduğunu açıkladı.