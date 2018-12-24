Fenerbahçede Odion Ighalo sesleri! - Galeri - Fotomaç
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Odion Ighalo sesleri!

Ersun Yanal forvet transferi için düğmeye bastı. Çin Süper Lig ekiplerinden Yatai ile yollarını ayıran Odion Ighalo'yu kadrosuna katmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, FIFA'dan konu ile alakalı gelecek nihai kararı bekliyor.

24 Aralık 2018 Pazartesi, 18:44:14 Güncelleme: 18:46:58
Fenerbahçede Odion Ighalo sesleri!

Odion Ighalo, 21 golle Çin Süper Ligi'ne damga vursa da takımı Changchun Yatai'nin küme düşmesine engel olamadı.

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Fenerbahçede Odion Ighalo sesleri!

. Menajeri, takım arayışına başladı. 29 yaşındaki oyuncunun artık Avrupa'ya dönmek istediği kaydedildi.

Fenerbahçede Odion Ighalo sesleri!

Galatasaray'la adı anılan Ighalo, Fenerbahçe'ye de önerildi.

Fenerbahçede Odion Ighalo sesleri!

KONTRAT DURUMU MUALLAKTA!

Fenerbahçe de yıldız futbolcunun durumunu araştırmaya başladı.

Fenerbahçede Odion Ighalo sesleri!

Çin ekibi Yatai, golcü oyuncunun sözleşmesini fesh etmesine rağmen bunun kabul edilemez olduğunu açıkladı.

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