5 Temmuz 2018 Perşembe, 22:46:04
Güncelleme: 23:19:52
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Fenerbahçe'de kaleci transferi için geri sayım
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Fenerbahçe, kaleci transferi için artık son dönemeçte... Sarı- Lacivertliler, Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina ve Liverpool'un Belçikalı eldiveni Mignolet'ten birini bitirmeye yakın
Fenerbahçe'de kaleci transferi için geri sayım
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YENİ sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe kaleyi de sağlama almak istiyor.
Fenerbahçe'de kaleci transferi için geri sayım
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Daha önce Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina ile temasa geçen Sarı-Lacivertliler, tecrübeli kalecinin menajerinden olumlu cevap almıştı.
Fenerbahçe'de kaleci transferi için geri sayım
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Dünya Kupası'nda forma giyen Kolombiyalı eldiven, birkaç gün dinlendikten sonra Fenerbahçe ile masaya oturacak. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Ospina'nın menajeriyle yapacağı görüşmede transfer şartlarını sunacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'de kaleci transferi için geri sayım
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Sarı Kanarya'nın listesindeki bir diğer isim ise Simon Mignolet...