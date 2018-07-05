Fenerbahçede kaleci transferi için geri sayım - Galeri - Fotomaç
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    Fenerbahçe'de kaleci transferi için geri sayım

    5 Temmuz 2018 Perşembe, 22:46:04 Güncelleme: 23:19:52
    Fenerbahçe'de kaleci transferi için geri sayım
    • 1
    • 8
    Fenerbahçede kaleci transferi için geri sayım

    Fenerbahçe, kaleci transferi için artık son dönemeçte... Sarı- Lacivertliler, Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina ve Liverpool'un Belçikalı eldiveni Mignolet'ten birini bitirmeye yakın

    Fenerbahçe'de kaleci transferi için geri sayım
    • 2
    • 8
    Fenerbahçede kaleci transferi için geri sayım

    YENİ sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe kaleyi de sağlama almak istiyor.

    Fenerbahçe'de kaleci transferi için geri sayım
    • 3
    • 8
    Fenerbahçede kaleci transferi için geri sayım

    Daha önce Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina ile temasa geçen Sarı-Lacivertliler, tecrübeli kalecinin menajerinden olumlu cevap almıştı.

    Fenerbahçe'de kaleci transferi için geri sayım
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    • 8
    Fenerbahçede kaleci transferi için geri sayım

    Dünya Kupası'nda forma giyen Kolombiyalı eldiven, birkaç gün dinlendikten sonra Fenerbahçe ile masaya oturacak. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Ospina'nın menajeriyle yapacağı görüşmede transfer şartlarını sunacağı öğrenildi.

    Fenerbahçe'de kaleci transferi için geri sayım
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    • 8
    Fenerbahçede kaleci transferi için geri sayım

    Sarı Kanarya'nın listesindeki bir diğer isim ise Simon Mignolet...

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