Fenerbahçede Juan Mata bombası! - Galeri - Fotomaç
18 Ocak 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Juan Mata bombası!

Orta sahasını yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, 31 yaşındaki oyuncunun şartlarını öğrenmek için menajeriyle temasa geçti.
18 Ocak 2019 Cuma, 01:44:06 Güncelleme: 07:49:20
Fenerbahçede Juan Mata bombası!

Fenerbahçe büyük oynuyor. Sarı-Lacivertliler, İngilizler'in dev kulübü Manchester United'da forma giyen 31 yaşındaki 10 numara Juan Mata için harekete geçti.

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Fenerbahçede Juan Mata bombası!

COMOLLI GÖRÜŞTÜ
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin İngiltere'de Mata'nın menajeriyle temasa geçtiği ve tecrübeli oyuncunun transfer şartlarını sorduğu bildirildi.

Fenerbahçede Juan Mata bombası!

41 KEZ MİLLİ OLDU
Comollı ile Mata'nın menajerinin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği ve transferin bu görüşmeye göre şekilleneceği öğrenildi.

Fenerbahçede Juan Mata bombası!

41 kez İspanya Milli Takım formasını giyen Juan Mata'nın Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Fenerbahçede Juan Mata bombası!

5 GOL VE 2 ASİST
Unıted'la olan sözleşmesi bittikten sonra Ada'dan ayrılmak istediğini dile getiren Mata'nın Fenerbahçe'nin teklifine vereceği cevap merakla bekleniyor.

Fenerbahçede Juan Mata bombası!

Tecrübeli oyuncu bu sezon Manchester United'ta 21 maçta forma giydi. 5 gol atarken 2 de asiste imza attı.

Fenerbahçede Juan Mata bombası!
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