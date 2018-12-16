Fenerbahçede flaş kampanya! Hedef 500 milyon... - Galeri - Fotomaç
16 Aralık 2018, Pazar
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Fenerbahçe'de flaş kampanya! Hedef 500 milyon...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübü maddi açıdan rahatlatmak için flaş bir karar aldı.
16 Aralık 2018 Pazar, 08:38:47 Güncelleme: 08:41:56
Fenerbahçede flaş kampanya! Hedef 500 milyon...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Mali açıdan Mart'tan sonrasını göremiyoruz" açıklamasının ardından harekete geçen yönetim, kaynak arayışı için çözümü buldu.

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Fenerbahçede flaş kampanya! Hedef 500 milyon...

Sarı-lacivertliler, Erzurumspor maçı sonrası kulüp tarihinin en büyük bağış kampanyasının startını verecek.

Fenerbahçede flaş kampanya! Hedef 500 milyon...

Başkan Koç ve ekibinin hedefi ise 500 milyon TL.

Fenerbahçede flaş kampanya! Hedef 500 milyon...

Bunun için Fenerbahçeli iş adamları ile tek tek temasa geçilerek yardımları talep edilecek.

Fenerbahçede flaş kampanya! Hedef 500 milyon...

Sarılacivertliler, iş adamlarıyla yapılacak görüşmelerin yanı sıra banka hesapları duyurmak suretiyle taraftarların da kampanyaya katkı vermesini sağlayacak.

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