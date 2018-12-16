Fenerbahçede flaş kampanya! Hedef 500 milyon... - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de flaş kampanya! Hedef 500 milyon...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübü maddi açıdan rahatlatmak için flaş bir karar aldı.
16 Aralık 2018 Pazar, 08:38:47
Güncelleme: 08:41:56
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Mali açıdan Mart'tan sonrasını göremiyoruz" açıklamasının ardından harekete geçen yönetim, kaynak arayışı için çözümü buldu.
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Sarı-lacivertliler, Erzurumspor maçı sonrası kulüp tarihinin en büyük bağış kampanyasının startını verecek.
Başkan Koç ve ekibinin hedefi ise 500 milyon TL.
Bunun için Fenerbahçeli iş adamları ile tek tek temasa geçilerek yardımları talep edilecek.
Sarılacivertliler, iş adamlarıyla yapılacak görüşmelerin yanı sıra banka hesapları duyurmak suretiyle taraftarların da kampanyaya katkı vermesini sağlayacak.