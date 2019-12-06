Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş Ferdi yorumu!

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Maç sonu sarı-lacivertli takımın kaptanı Emre Belözoğlu A Spor'a özel karşılaşmayı değerlendirirken sakatlık açıklamasında bulundu ve Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu ile ilgili önemli ifadeler kullandı.

6 Aralık 2019 Cuma 23:34 Güncelleme: 07.12.2019 00:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





