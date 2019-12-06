Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş Ferdi yorumu!

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Maç sonu sarı-lacivertli takımın kaptanı Emre Belözoğlu A Spor'a özel karşılaşmayı değerlendirirken sakatlık açıklamasında bulundu ve Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu ile ilgili önemli ifadeler kullandı.
6 Aralık 2019 Cuma 23:34
Güncelleme: 07.12.2019 00:08
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Emre Belözoğlu: İki tane deplasman beraberliğinden sonra, 4 puan kaybı gibi görünüyor. Seyircimiz önünde kazanmak istiyorduk.
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İlk atakta gol yeme problemi olsa da seyircimizle bütünleşince kazandık. Bunu genele yaymak gerekiyor.
Kaybettiğimiz puanlarda kaybedecek bir oyun oynamadık. Antalyaspor maçı dahil oyunu kazanabilecek bir 90 dakikaya yaydık. Bugün maça 1-0 mağlup başladık. Çevirmesini bildik.
Her takım için çok zor bir deplasman burası. Takım seyirciyle birlikte enerjisini açığa çıkarıyor. Yolumuz daha uzun.
"TOPLAYABİLECEĞİMİZ TÜM PUANLARI TOPLAMAK İSTİYORUZ"
İki puan kazandık son 2 deplasmanda. Kayıp gibi görünse bile ben deplasmanda kaybetmemenin iyi olduğunu düşünüyorum.