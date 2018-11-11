Fenerbahçede Diego Reyese kritik görev! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Diego Reyes'e kritik görev!
Fenerbahçe'de unutulan isimlerden Diego Reyes Alanya maçıyla yeniden sahne alacak
11 Kasım 2018 Pazar, 10:40:45
Güncelleme: 10:43:50
Fenerbahçe'de antrenör Erwin Koeman, Diego Reyes'e kritik bir görev vermeye hazırlanıyor.
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Sarı-Lacivertlilerde Jaılson'un cezalı, Mehmet Topal'ın da hazır olmadığı dönemde Reyesağır bir yük altına girdi.
Bugün Alanya karşısında ön liberoda oynayacak olan Meksikalı oyuncu, rakip ataklara ilk karşı koyacak oyuncu olacak.
Koeman'ın Meksikalı oyuncuyu kritik bölgede riskli paslar atmaması yönünde uyardı.
Diego Reyes'in Alanyaspor karşısındaki performansı Fenerbahçe adına çok kritik öneme sahip.