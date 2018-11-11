Fenerbahçede Diego Reyese kritik görev! - Galeri - Fotomaç
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Fenerbahçe'de Diego Reyes'e kritik görev!

    Fenerbahçe'de unutulan isimlerden Diego Reyes Alanya maçıyla yeniden sahne alacak
    11 Kasım 2018 Pazar, 10:40:45 Güncelleme: 10:43:50
    Fenerbahçede Diego Reyese kritik görev!

    Fenerbahçe'de antrenör Erwin Koeman, Diego Reyes'e kritik bir görev vermeye hazırlanıyor.

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    Fenerbahçede Diego Reyese kritik görev!

    Sarı-Lacivertlilerde Jaılson'un cezalı, Mehmet Topal'ın da hazır olmadığı dönemde Reyesağır bir yük altına girdi.

    Fenerbahçede Diego Reyese kritik görev!

    Bugün Alanya karşısında ön liberoda oynayacak olan Meksikalı oyuncu, rakip ataklara ilk karşı koyacak oyuncu olacak.

    Fenerbahçede Diego Reyese kritik görev!

    Koeman'ın Meksikalı oyuncuyu kritik bölgede riskli paslar atmaması yönünde uyardı.

    Fenerbahçede Diego Reyese kritik görev!

    Diego Reyes'in Alanyaspor karşısındaki performansı Fenerbahçe adına çok kritik öneme sahip.

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