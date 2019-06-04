Sil baştan kadro hazırlığındaki Fenerbahçe, bonservis geliri kadar harcama yapabileceği için satış çalışmasına ağırlık verdi. Sarı-lacivertliler oyuncularına gelen her teklifi değerlendiriyor. İngiltere Premier Ligi'nden West Ham United'ın Hasan Ali Kaldırım'a talip olmasının ardından bir yıldız daha Premier Lig yolcusu olabilir...