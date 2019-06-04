Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! - Fotomaç
04 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!

Sil baştan kadro hazırlığındaki Fenerbahçe, bonservis geliri kadar harcama yapabileceği için satış çalışmasına ağırlık verdi. Sarı-lacivertliler oyuncularına gelen her teklifi değerlendiriyor. İngiltere Premier Ligi'nden West Ham United'ın Hasan Ali Kaldırım'a talip olmasının ardından bir yıldız daha Premier Lig yolcusu olabilir...

4 Haziran 2019 Salı 14:11 Güncelleme: 04.06.2019 14:11
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!

Yaz döneminde 11, arada 5 transfer yapan Fenerbahçe, hayal kırıklıklarının ardından kadroyu baştan sona yenileme kararı aldı.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!

Sözleşmesi biten 9 oyuncudan Neustädter, Valbuena ve Soldado sarı-lacivertlilere veda ederken, Şener ve İsmail'in de takımda kalma ihtimali yok.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!

Skrtel'le görüşmeler sürse de Slovak stoper de adım adım Kadıköy'den uzaklaşıyor.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!

"Önceliğim Fenerbahçe" diyen Volkan Demirel'in kalma ihtimali de yok denecek kadar az.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!

Tolga konusunda son sözü Ersun Yanal söyleyecek.

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