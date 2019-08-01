Fenerbahçe'de Alex de Souza bombası

Fenerbahçe'nin unutamadığı efsane isimlerinden Alex De Souza sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla taraftarı heyecanlandırmıştı. Yaptığı paylaşımda antrenörlük kursunu tamamladığını hem Türkçe hem Portekizce olarak duyuran Brezilya'lı yıldızın bu paylaşımı sonrası Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. İşte detaylar...
1 Ağustos 2019 Perşembe 08:38
Güncelleme: 01.08.2019 08:40
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Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza antrenötlük yolunda ilk adımını atmıştı! Alex Intagram hesabından antrenörlük lisansı aldığını geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla duyurmuştu.
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Alex de Souza, U20 antrenörü olabilmek için gerekli olan B lisansının çıktığını açıkladı. Alex Instagram hesabından hem Portekizce hem Türkçe iki ayrı açıklama yayınladı.
İşte Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza yaptığı paylaşım...
Son bir kaç ayı futbol hakkında daha derinlemesine çalışarak geçirdim.
Teknik direktörlük kursu bana çok faydalı oldu ve kafamda önceden tasarladığım şeylerle örtüştü.