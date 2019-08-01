Fenerbahçe'de Alex de Souza bombası

Fenerbahçe'nin unutamadığı efsane isimlerinden Alex De Souza sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla taraftarı heyecanlandırmıştı. Yaptığı paylaşımda antrenörlük kursunu tamamladığını hem Türkçe hem Portekizce olarak duyuran Brezilya'lı yıldızın bu paylaşımı sonrası Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. İşte detaylar...

1 Ağustos 2019 Perşembe 08:38 Güncelleme: 01.08.2019 08:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





