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Fenerbahçe son dakika haberi: Münih'te transfer zirvesi! 4 bomba birden
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'nın Münih şehrinde özel bir turnuva olan Audi Cup'ta boy gösterdi. Turnuvayı 4. olarak tamamlayan sarı-lacivertli takımda sarı-lacivertli kurmaylar dev bir transfer zirvesi gerçekleştirdi. Teknik direktör Ersun Yanal takımdaki eksiklikleri belirlerken 4 ismin transferi için söz aldı. İşte dev transfer zirvesinin perde arkası... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
1 Ağustos 2019 Perşembe 07:26
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Transferdekısa süredesomut adımlaratmayı hedefleyenFenerbahçe'dedün büyükzirve vardı.
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AudiCup için Almanya'dabulunansarı-lacivertliler,izlenecek yollailgili toplantı yaptı.
Başkan Ali Koç,yönetici Selahattin Baki, teknik direktörErsun Yanal ve sportif direktörDamien Comolli, kaldıkları otelinrestaurantında hararetli bir görüşmegerçekleştirdi.
Başkan Koç, toplantıdanayrılan ilk isim olurken, Yanalve Comolli toplantıya devam etti.
Buikili arasındaki transfer görüşmelerindeise tecrübeli hocanın gergintavırları da dikkatlerden kaçmadı.