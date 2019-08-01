Fenerbahçe son dakika haberi: Münih'te transfer zirvesi! 4 bomba birden - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
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Fenerbahçe son dakika haberi: Münih'te transfer zirvesi! 4 bomba birden

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'nın Münih şehrinde özel bir turnuva olan Audi Cup'ta boy gösterdi. Turnuvayı 4. olarak tamamlayan sarı-lacivertli takımda sarı-lacivertli kurmaylar dev bir transfer zirvesi gerçekleştirdi. Teknik direktör Ersun Yanal takımdaki eksiklikleri belirlerken 4 ismin transferi için söz aldı. İşte dev transfer zirvesinin perde arkası... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
1 Ağustos 2019 Perşembe 07:26
Fenerbahçe son dakika haberi: Münih'te transfer zirvesi! 4 bomba birden

Transferde kısa sürede somut adımlar atmayı hedefleyen Fenerbahçe'de dün büyük zirve vardı.

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Fenerbahçe son dakika haberi: Münih'te transfer zirvesi! 4 bomba birden

Audi Cup için Almanya'da bulunan sarı-lacivertliler, izlenecek yolla ilgili toplantı yaptı.

Fenerbahçe son dakika haberi: Münih'te transfer zirvesi! 4 bomba birden

Başkan Ali Koç, yönetici Selahattin Baki, teknik direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Damien Comolli, kaldıkları otelin restaurantında hararetli bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe son dakika haberi: Münih'te transfer zirvesi! 4 bomba birden

Başkan Koç, toplantıdan ayrılan ilk isim olurken, Yanal ve Comolli toplantıya devam etti.

Fenerbahçe son dakika haberi: Münih'te transfer zirvesi! 4 bomba birden

Bu ikili arasındaki transfer görüşmelerinde ise tecrübeli hocanın gergin tavırları da dikkatlerden kaçmadı.

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