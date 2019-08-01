Fenerbahçe son dakika haberi: Münih'te transfer zirvesi! 4 bomba birden

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'nın Münih şehrinde özel bir turnuva olan Audi Cup'ta boy gösterdi. Turnuvayı 4. olarak tamamlayan sarı-lacivertli takımda sarı-lacivertli kurmaylar dev bir transfer zirvesi gerçekleştirdi. Teknik direktör Ersun Yanal takımdaki eksiklikleri belirlerken 4 ismin transferi için söz aldı. İşte dev transfer zirvesinin perde arkası... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

1 Ağustos 2019 Perşembe 07:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





