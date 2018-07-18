Fenerbahçede alacaklılar kapıda! Nani, Van der Wiel, Serdar Kesimal, Emenike, Kadlec, Markovic - Galeri - Fotomaç
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe'de alacaklılar kapıda! Nani, Van der Wiel, Serdar Kesimal, Emenike, Kadlec, Markovic

    18 Temmuz 2018 Çarşamba, 23:23:59 Güncelleme: 23:24:11
    Fenerbahçe'de alacaklılar kapıda! Nani, Van der Wiel, Serdar Kesimal, Emenike, Kadlec, Markovic
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    Fenerbahçede alacaklılar kapıda! Nani, Van der Wiel, Serdar Kesimal, Emenike, Kadlec, Markovic

    Fenerbahçe, borçlu ve davalık olduğu oyuncular ve kulüplerle ilgili açıklama yaptı.

    Fenerbahçe'de alacaklılar kapıda! Nani, Van der Wiel, Serdar Kesimal, Emenike, Kadlec, Markovic
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    Fenerbahçede alacaklılar kapıda! Nani, Van der Wiel, Serdar Kesimal, Emenike, Kadlec, Markovic

    KAP'a yapılan bildirime göre Van der Wiel CAS'a açtığı davada faizi ile beraber 245 bin euro,

    Fenerbahçe'de alacaklılar kapıda! Nani, Van der Wiel, Serdar Kesimal, Emenike, Kadlec, Markovic
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    Fenerbahçede alacaklılar kapıda! Nani, Van der Wiel, Serdar Kesimal, Emenike, Kadlec, Markovic

    Serdar Kesimal TFF'ye açtığı davada 250 bin euro,

    Fenerbahçe'de alacaklılar kapıda! Nani, Van der Wiel, Serdar Kesimal, Emenike, Kadlec, Markovic
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    • 7
    Fenerbahçede alacaklılar kapıda! Nani, Van der Wiel, Serdar Kesimal, Emenike, Kadlec, Markovic

    Michael Kadlec 75 bin euro,

    Fenerbahçe'de alacaklılar kapıda! Nani, Van der Wiel, Serdar Kesimal, Emenike, Kadlec, Markovic
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    Fenerbahçede alacaklılar kapıda! Nani, Van der Wiel, Serdar Kesimal, Emenike, Kadlec, Markovic

    Nani FIFA'da açtığı davada 'dayanışma katkı payı' çerçevesinde 420 bin euro,

    Fenerbahçe'de alacaklılar kapıda! Nani, Van der Wiel, Serdar Kesimal, Emenike, Kadlec, Markovic
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    Fenerbahçede alacaklılar kapıda! Nani, Van der Wiel, Serdar Kesimal, Emenike, Kadlec, Markovic

    Emenike'nin ilk kulübü Red Tigers ise yetiştirme bedeli olarak 492 bin euro talep ediyor. Davaların sürdüğü bildirildi.

    Fenerbahçe'de alacaklılar kapıda! Nani, Van der Wiel, Serdar Kesimal, Emenike, Kadlec, Markovic
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    Fenerbahçede alacaklılar kapıda! Nani, Van der Wiel, Serdar Kesimal, Emenike, Kadlec, Markovic

    Liverpool 1.3 milyon istiyor

    Liverpool'un da FIFA ve CAS'ta devam eden davalarda Lazar Markovic'in kiralık transferinden doğan 367 bin euro ile taraflar arasında akdedilen ancak oynanmayan maç nedeniyle 1 milyon euro'yu Fenerbahçe'den talep ettiği kaydedildi.

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