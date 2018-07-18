Fenerbahçede alacaklılar kapıda! Nani, Van der Wiel, Serdar Kesimal, Emenike, Kadlec, Markovic

Fenerbahçe'de alacaklılar kapıda! Nani, Van der Wiel, Serdar Kesimal, Emenike, Kadlec, Markovic
18 Temmuz 2018 Çarşamba, 23:23:59
Güncelleme: 23:24:11
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Fenerbahçe'de alacaklılar kapıda! Nani, Van der Wiel, Serdar Kesimal, Emenike, Kadlec, Markovic
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Fenerbahçe, borçlu ve davalık olduğu oyuncular ve kulüplerle ilgili açıklama yaptı.
Fenerbahçe'de alacaklılar kapıda! Nani, Van der Wiel, Serdar Kesimal, Emenike, Kadlec, Markovic
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KAP'a yapılan bildirime göre Van der Wiel CAS'a açtığı davada faizi ile beraber 245 bin euro,
Fenerbahçe'de alacaklılar kapıda! Nani, Van der Wiel, Serdar Kesimal, Emenike, Kadlec, Markovic
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Serdar Kesimal TFF'ye açtığı davada 250 bin euro,
Fenerbahçe'de alacaklılar kapıda! Nani, Van der Wiel, Serdar Kesimal, Emenike, Kadlec, Markovic
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Michael Kadlec 75 bin euro,
Fenerbahçe'de alacaklılar kapıda! Nani, Van der Wiel, Serdar Kesimal, Emenike, Kadlec, Markovic
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Nani FIFA'da açtığı davada 'dayanışma katkı payı' çerçevesinde 420 bin euro,
Fenerbahçe'de alacaklılar kapıda! Nani, Van der Wiel, Serdar Kesimal, Emenike, Kadlec, Markovic
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Emenike'nin ilk kulübü Red Tigers ise yetiştirme bedeli olarak 492 bin euro talep ediyor. Davaların sürdüğü bildirildi.
Fenerbahçe'de alacaklılar kapıda! Nani, Van der Wiel, Serdar Kesimal, Emenike, Kadlec, Markovic
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Liverpool 1.3 milyon istiyor
Liverpool'un da FIFA ve CAS'ta devam eden davalarda Lazar Markovic'in kiralık transferinden doğan 367 bin euro ile taraflar arasında akdedilen ancak oynanmayan maç nedeniyle 1 milyon euro'yu Fenerbahçe'den talep ettiği kaydedildi.