Fenerbahçe transferde havlu attı! UEFA... Son dakika haberleri

Transferin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de kadro takviye çalışmaları son hızla sürüyor. Prensipte anlaştığı oyuncuları imzaya bırakan ve UEFA kararını bekleyen Kanarya'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Büyük aşama kaydedilen ve artık imza sonrası kampa katılmaları beklenen Garry Rodrigues, Aleksandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa transferlerinde son dakika bilgisi... İşte detaylar...