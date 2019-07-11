Fenerbahçe transferde havlu attı! UEFA... Son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe transferde havlu attı! UEFA... Son dakika haberleri

Fenerbahçe transferde havlu attı! UEFA... Son dakika haberleri

Transferin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de kadro takviye çalışmaları son hızla sürüyor. Prensipte anlaştığı oyuncuları imzaya bırakan ve UEFA kararını bekleyen Kanarya'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Büyük aşama kaydedilen ve artık imza sonrası kampa katılmaları beklenen Garry Rodrigues, Aleksandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa transferlerinde son dakika bilgisi... İşte detaylar...

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:16 Güncelleme: 11.07.2019 16:14
Fenerbahçe transferde havlu attı! UEFA... Son dakika haberleri

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, yeni yıldızlarına bir bir kavuşuyordu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe transferde havlu attı! UEFA... Son dakika haberleri

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda sportif direktör Damien Comolli, hummalı bir çalışma yürütüyor.

Fenerbahçe transferde havlu attı! UEFA... Son dakika haberleri

Şimdiye kadar; Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar, Altay Bayındır, Vedat Muriç ve Emre Belözoğlu transferlerini resmen duyuran sarı lacivertlilerin takım iskeletinde planlanan göre hala eksikler yer alıyor.

Fenerbahçe transferde havlu attı! UEFA... Son dakika haberleri

Bu eksikler üzerinden belirlenen transfer listesinde hedef oyuncular belli olmuştu.

F.BAHÇE'DE TARİHİ KARAR... MENAJER YASAĞI GELDİ! HABER İÇİN TIKLAYIN...

Fenerbahçe transferde havlu attı! UEFA... Son dakika haberleri

Diğer yandan UEFA'nın FFP kurallarını da göz ardı etmemeye çalışan sarı lacivertliler, transfer şoku yaşıyor...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN