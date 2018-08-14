Fenerbahçe Liverpooldan Klavan ile ilgileniyor! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Fenerbahçe Liverpool'dan Klavan ile ilgileniyor!

    14 Ağustos 2018 Salı, 02:11:50 Güncelleme: 02:17:49
    Fenerbahçe Liverpool'dan Klavan ile ilgileniyor!
    • 1
    • 6
    Fenerbahçe Liverpooldan Klavan ile ilgileniyor!

    Transferde tüm enerjisini stopere veren Fenerbahçe için gündeme gelen son isim Ragnar Klavan olmuştu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe Liverpool'dan Klavan ile ilgileniyor!
    • 2
    • 6
    Fenerbahçe Liverpooldan Klavan ile ilgileniyor!

    Sportif direktör Damien Comolli'nin 32 yaşındaki Estonyalı oyuncu için kulübü Liverpool'la bazı temaslarda bulunduğu belirlenmişti.

    Fenerbahçe Liverpool'dan Klavan ile ilgileniyor!
    • 3
    • 6
    Fenerbahçe Liverpooldan Klavan ile ilgileniyor!

    Comolli'nin, görüşmelerde büyük aşama kaydettiği, hatta son aşamaya geldiği öğrenildi.

    Fenerbahçe Liverpool'dan Klavan ile ilgileniyor!
    • 4
    • 6
    Fenerbahçe Liverpooldan Klavan ile ilgileniyor!

    Estonya'nın Pos Timees gazetesi, Newcastle'a gidemeyen Estonyalı oyuncunun idman oyuncusu olarak kalmak istemediği, bu yüzden de takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

    Fenerbahçe Liverpool'dan Klavan ile ilgileniyor!
    • 5
    • 6
    Fenerbahçe Liverpooldan Klavan ile ilgileniyor!

    Haberde, Jürgen Kloop'un ayrılmasına izin verdiği Klavan'ın Skrtel'in yeni partneri olabileceği hatırlatıldı.

    Fenerbahçe Liverpool'dan Klavan ile ilgileniyor!
    • 6
    • 6
    Fenerbahçe Liverpooldan Klavan ile ilgileniyor!
    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN