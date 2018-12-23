Fenerbahçe Beşiktaştan Tolgay Arslan ve Caner Erkin için devreye girdi - Galeri - Fotomaç
24 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Fenerbahçe Beşiktaş'tan Tolgay Arslan ve Caner Erkin için devreye girdi

Fenerbahçe, Beşiktaş'tan Tolgay ve Caner için bu hafta Beşiktaş'ın kapısını çalacak Anlaşma sağlanırsa imzalar atılacak.

23 Aralık 2018 Pazar, 23:52:16 Güncelleme: 07:55:53
Fenerbahçe Beşiktaştan Tolgay Arslan ve Caner Erkin için devreye girdi

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin Tolgay Arslan'ı istediği biliniyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Beşiktaştan Tolgay Arslan ve Caner Erkin için devreye girdi

Ancak Fenerbaçe'nin sadece Tolgay'ı değil, Caner Erkin'i de istediği, hafta içinde görüşme olacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Beşiktaştan Tolgay Arslan ve Caner Erkin için devreye girdi

Tolgay'ın rotası Kadıköy

Tolgay'ın Galatasaray'a gitmesine izin vermeyen Beşiktaş yönetimi, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye imza atmasına karşı değil.

Fenerbahçe Beşiktaştan Tolgay Arslan ve Caner Erkin için devreye girdi

Ama asıl sürpriz gelişme Caner Erkin'de oldu. Caner'i eski hocası Yanal istiyor

Fenerbahçe Beşiktaştan Tolgay Arslan ve Caner Erkin için devreye girdi

Caner hala Fenerbahçeli!

Gelen bilgilere göre Caner'in Fenerbahçe'ye transferi çok da düşük bir ihtimal değil.

Fenerbahçe Beşiktaştan Tolgay Arslan ve Caner Erkin için devreye girdi

Zira Caner, Beşiktaş için sahada elinden geleni yapsa da Fenerbahçeli olduğunun bilinmesi camiada burukluğa neden oluyordu!

Fenerbahçe Beşiktaştan Tolgay Arslan ve Caner Erkin için devreye girdi

Bu hafta çok kritik olacak

Fenerbahçe, 4-5 gün içinde Beşiktaş yönetimi ile pazarlığa oturacak. Sonucu ise herkes büyük merakla bekliyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN