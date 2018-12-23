Fenerbahçe Beşiktaştan Tolgay Arslan ve Caner Erkin için devreye girdi - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe Beşiktaş'tan Tolgay Arslan ve Caner Erkin için devreye girdi
Fenerbahçe, Beşiktaş'tan Tolgay ve Caner için bu hafta Beşiktaş'ın kapısını çalacak Anlaşma sağlanırsa imzalar atılacak.
23 Aralık 2018 Pazar, 23:52:16
Güncelleme: 07:55:53
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin Tolgay Arslan'ı istediği biliniyordu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ancak Fenerbaçe'nin sadece Tolgay'ı değil, Caner Erkin'i de istediği, hafta içinde görüşme olacağı öğrenildi.
Tolgay'ın rotası Kadıköy
Tolgay'ın Galatasaray'a gitmesine izin vermeyen Beşiktaş yönetimi, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye imza atmasına karşı değil.
Ama asıl sürpriz gelişme Caner Erkin'de oldu. Caner'i eski hocası Yanal istiyor
Caner hala Fenerbahçeli!
Gelen bilgilere göre Caner'in Fenerbahçe'ye transferi çok da düşük bir ihtimal değil.
Zira Caner, Beşiktaş için sahada elinden geleni yapsa da Fenerbahçeli olduğunun bilinmesi camiada burukluğa neden oluyordu!
Bu hafta çok kritik olacak
Fenerbahçe, 4-5 gün içinde Beşiktaş yönetimi ile pazarlığa oturacak. Sonucu ise herkes büyük merakla bekliyor.