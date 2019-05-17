Fenerbahçe 4 koldan transfer taarruzunda

Fenerbahçe, yeni sezon kadrosunu oluşturmak için transferleri erkenden bitirmek istiyor. Fenerbahçe bu doğrultuda transfer hedeflerini ve transfer politikasını belirledi. İşte detaylar...
17 Mayıs 2019 Cuma 07:44
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BayernMünih tarafından organize edilen Audi Cup'ta mücadele edecek olan Fenerbahçe, bu turnuvaya kadar transferi bitirecek.
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Ev sahibi Bayern Münih ile Real Madrid ve Tottenham'ın yer alacağı kupa, 30-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertliler, bu turnuvaya ideal kadrosuyla çıkmayı planlıyor.
Busezon transferlerde büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, 2019-20 öncesi işi sıkı tutuyor.
Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, listede oyuncular için teknik heyeti uyardı.
Takım ruhuna sahip futbolcuları kadroda görmek istediğini dile getiren Koç'un, "Mücadele eden, maçı sonuna kadar arzulayan ve kaliteli oyuncuları Fenerbahçe'ye getirelim" dediği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki isimler...