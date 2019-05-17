Fenerbahçe 4 koldan transfer taarruzunda - Fotomaç
17 Mayıs 2019, Cuma
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Fenerbahçe 4 koldan transfer taarruzunda

Fenerbahçe, yeni sezon kadrosunu oluşturmak için transferleri erkenden bitirmek istiyor. Fenerbahçe bu doğrultuda transfer hedeflerini ve transfer politikasını belirledi. İşte detaylar...
17 Mayıs 2019 Cuma 07:44
Fenerbahçe 4 koldan transfer taarruzunda

Bayern Münih tarafından organize edilen Audi Cup'ta mücadele edecek olan Fenerbahçe, bu turnuvaya kadar transferi bitirecek.

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Fenerbahçe 4 koldan transfer taarruzunda

Ev sahibi Bayern Münih ile Real Madrid ve Tottenham'ın yer alacağı kupa, 30-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertliler, bu turnuvaya ideal kadrosuyla çıkmayı planlıyor.

Fenerbahçe 4 koldan transfer taarruzunda


Bu sezon transferlerde büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, 2019-20 öncesi işi sıkı tutuyor.

Fenerbahçe 4 koldan transfer taarruzunda

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, listede oyuncular için teknik heyeti uyardı.

Fenerbahçe 4 koldan transfer taarruzunda

Takım ruhuna sahip futbolcuları kadroda görmek istediğini dile getiren Koç'un, "Mücadele eden, maçı sonuna kadar arzulayan ve kaliteli oyuncuları Fenerbahçe'ye getirelim" dediği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki isimler...

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