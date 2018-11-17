F.Bahçede kanat garanti, orta saha aranıyor

Sarı lacivertli ekipte yönetim kanat bölgesi için bir isim belirledi, orta saha için iki isim üzerinde duruyor. Transfer için 3 oyuncunun kulüpleriyle görüşülecek.
17 Kasım 2018 Cumartesi, 00:17:13
Güncelleme: 07:51:50
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Koeman ile 'yola devam' kararı alıp devre arası yapılacak takviyeler için liste oluşturmaya başlayan Fenerbahçe'de 3 isim daha gündeme geldi.
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Bu oyuncuların da Athletic Bilbao'lu kanat oyuncusu Iker Muniain, Lokomotiv Moskova'nın orta sahası Anton Miranchuk ve Manchester'lı orta saha Andreas Pereira olduğu bildirildi.
Futbolcuların ortak noktası sezon sonunda sözleşmelerinin bitecek olması... Sarılacivertli kulübün buradan hareketle önce oyuncuların menajerleri ile masaya oturacağı gelen haberler arasında.
MUNİAİN 10, ANTON VE ADREAS 8
Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde bu kez kulüplerle temaslara başlanacağı oyuncuların sezon sonu serbest kalma durumundan faydalanarak fiyatlarının aşağı çekilmeye çalışılacağı bilgisi paylaşıldı.
Bu isimlerden en az ikisi ile kadronun takviye edilebileceği kaydedilirken, orta sahalar Miranchuk ve Pereira arasında fiyatı daha makul olanının seçileceği bildirildi. Adaylardan 25 yaşındaki Muniain'in piyasa değeri 10 milyon euro civarında.