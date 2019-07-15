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Ersun Yanal'ın istediği isme Comolli engeli! Ali Koç... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe'de salı günü yönetim tarafından, sportif direktör Damien Comolli ile teknik direktör Ersun Yanal'ın raporları masaya yatırılacak. Toplantıda Medipol Başakşehir'in iki yıldızı ile ilgili transfer görüşmesi yapacak. Asıl önemli diğer bir konu ise, teknik direktör Ersun Yanal ile sportif direktör Damien Comolli arasındaki görüş ayrılığı! İşte ayrıntılar...
15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:31
Güncelleme: 15.07.2019 10:33
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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de yapılacak yönetim kurulu toplantısı büyük önem taşıyor.
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Sarı-lacivertli yönetim, sportif direktör Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal'ın son raporları üzerinden transfere de şekil verecek.
Comolli, dün sabah Marsilya'ya uçarken sosyal medyada Luiz Gustavo'dan Adil Rami'ye kadar pek çok isim yeniden telaffuz edilmeye başlandı ancak Fransız spor adamının yoğun iş trafiğinde ailesini ziyaret için kısa bir kaçamak yaptığı öğrenildi.
Comolli, yapılacak olan yönetim kurulu toplantısına katılacağı için yurt dışından dönüş yapacak.
Fenerbahçe yönetimini yoğun bir gündem bekliyor. İlk sırayı Napoli'ye satılacak Eljif Elmas alacak.