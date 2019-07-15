Ersun Yanal'ın istediği isme Comolli engeli! Ali Koç... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'de salı günü yönetim tarafından, sportif direktör Damien Comolli ile teknik direktör Ersun Yanal'ın raporları masaya yatırılacak. Toplantıda Medipol Başakşehir'in iki yıldızı ile ilgili transfer görüşmesi yapacak. Asıl önemli diğer bir konu ise, teknik direktör Ersun Yanal ile sportif direktör Damien Comolli arasındaki görüş ayrılığı! İşte ayrıntılar...