Ersun Yanal'dan taraftara kötü haber! Transfer...

"TARAFTARI MUTLU EDECEK BİR TAKIMA SAHİBİZ"

"Şu anda elimizde bulunan kadrodaki oyuncularımızın tamamı bugün bu skorla evine gidecek takım değil. Her ne olursa olsun ayağa kalkacak ve her ne olursa olsun taraftarı mutlu edecek bir takıma sahibiz. Bunu en kısa süre içerisinde gerçekleştirmek zorundayız.