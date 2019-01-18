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Ersun Yanal'dan taraftara kötü haber! Transfer...
Devre arası takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Ümraniyespor karşılaşması sonrası sarı-lacivertlilerin transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
18 Ocak 2019 Cuma, 14:58:34 Güncelleme: 15:07:46
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"TARAFTARI MUTLU EDECEK BİR TAKIMA SAHİBİZ"
"Şu anda elimizde bulunan kadrodaki oyuncularımızın tamamı bugün bu skorla evine gidecek takım değil. Her ne olursa olsun ayağa kalkacak ve her ne olursa olsun taraftarı mutlu edecek bir takıma sahibiz. Bunu en kısa süre içerisinde gerçekleştirmek zorundayız.
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