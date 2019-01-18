Ersun Yanaldan taraftara kötü haber! Transfer... - Fotomaç
18 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Ersun Yanal'dan taraftara kötü haber! Transfer...

Devre arası takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Ümraniyespor karşılaşması sonrası sarı-lacivertlilerin transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
18 Ocak 2019 Cuma, 14:58:34 Güncelleme: 15:07:46
Ersun Yanaldan taraftara kötü haber! Transfer...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ersun Yanaldan taraftara kötü haber! Transfer...

Ümraniyespor, Fenerbahçe'yi 82. dakikada Yasir Subaşı'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı.

Ersun Yanaldan taraftara kötü haber! Transfer...

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal, karşılaşma sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanaldan taraftara kötü haber! Transfer...

Fenerbahçe'nin transfer gündemi ile ilgili konuşan Yanal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ersun Yanaldan taraftara kötü haber! Transfer...

"TARAFTARI MUTLU EDECEK BİR TAKIMA SAHİBİZ"

"Şu anda elimizde bulunan kadrodaki oyuncularımızın tamamı bugün bu skorla evine gidecek takım değil. Her ne olursa olsun ayağa kalkacak ve her ne olursa olsun taraftarı mutlu edecek bir takıma sahibiz. Bunu en kısa süre içerisinde gerçekleştirmek zorundayız.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN