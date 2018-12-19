Ersun Yanal isyan etti: "İdman bile yapmamışlar!"

Volkan Ballı'yla bir araya gelen tecrübeli hoca, "Fizik olarak hazırlardır diye düşünmüştüm ancak bu kadarını beklemiyordum" diye konuştu.

19 Aralık 2018 Çarşamba, 08:04:53 Güncelleme: 08:05:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





