Ersun Yanal isyan etti: İdman bile yapmamışlar! - Galeri - Fotomaç
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Ersun Yanal isyan etti: "İdman bile yapmamışlar!"
Volkan Ballı'yla bir araya gelen tecrübeli hoca, "Fizik olarak hazırlardır diye düşünmüştüm ancak bu kadarını beklemiyordum" diye konuştu.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 08:04:53
Güncelleme: 08:05:28
Fenerbahçe'nin başında ilk maçına önceki gün BB Erzurumspor karşısında çıkan Ersun Yanal, 90 dakikanın ardından isyan etti.
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İlk yarıda rakibine büyük üstünlük kuran takımının ikinci 45'teki performansından dolayı hayal kırıklığı yaşayan Ersun Yanal'ın, eski teknik adamları hedef aldığı öğrenildi.
Bitiş düdüğünün ardından idari menajer Volkan Ballı ile bir araya gelen tecrübeli teknik adamın, şu ifadeleri kullandığı belirtildi:
"YANLIŞI DÜZELTECEĞİZ"
"Yabancı teknik adamlar bizim futbolcuların dilinden anlamaz, ruhlarını okşayamaz diye bilirdik. Bun rağmen her zaman en azından fizik olarak hazır olduklarına emin olurduk.
Bu maçta gördük ki, bu çocuklar bırak ruhlarınının okşanmasını, idman bile yapmamışlar. 'Enkaz bırakılmış' edebiyatı yapmak istemiyorum.