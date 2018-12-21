Ersun Yanal engelli öğrencilerle bir araya geldi - Galeri - Fotomaç
21 Aralık 2018, Cuma
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Ersun Yanal engelli öğrencilerle bir araya geldi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, engelli öğrencilerle bir araya geldi.
21 Aralık 2018 Cuma, 16:38:15 Güncelleme: 16:40:00
Ersun Yanal engelli öğrencilerle bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kağıthane Engelliler Merkezi'nin öğrencileri, İGDAŞ'ın organizasyonuyla Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Can Bartu Tesisleri'nde bir araya geldi.

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Ersun Yanal engelli öğrencilerle bir araya geldi

Ersun Yanal, engelli öğrencilerle fotoğraf çektirdi ve isimlerinin yazılı olduğu formaları onlara hediye etti.

Ersun Yanal engelli öğrencilerle bir araya geldi

Oyunculardan Berke Özer, Andre Ayew ve Yassine Benzia da öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdi.

Ersun Yanal engelli öğrencilerle bir araya geldi

Daha sonra engelli gençler, antrenman sahasına inerek bir süre top oynadı ve eğlenceli dakikalar geçirdi.

Ersun Yanal engelli öğrencilerle bir araya geldi

Kağıthane Engelliler Merkezi'nin eğitmenleri ve İGDAŞ yetkilileri de organizasyon boyunca öğrencilere eşlik etti.

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